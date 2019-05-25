На Украине признали зависимость от торговли с Россией

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус признал, что Киев пока не может прекратить экономические отношения с Россией. Об этом он говорил в эфире телеканала Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус признал, что Киев пока не может прекратить экономические отношения с Россией. Об этом он говорил в эфире телеканала NewsOne

"Если мы принимаем решения, в том числе экономические, мы должны в первую очередь думать, не выстрелим ли мы себе в ногу", — так Герус ответил на вопрос о возможном прекращении торговли.

Он добавил, что украинская продукция продолжает поставляться в Россию, Киев от этого получает экспортную выручку, а это делает страну "сильнее". Кроме того, есть такие отрасли, как энергетика, в которых процент поставок из России особенно велик, добавил представитель президента.

"И более того, если мы нефтепродукты берем из Белоруссии, из Прибалтики или даже из Польши, все равно эти продукты изготовлены из российской нефти. Мы живем в глобальном мире, и остановить одновременно экономические отношения нереально и невозможно", — заключил Герус.

Экономические отношения между Москвой и Киевом ухудшились в 2015 году, когда украинский кабмин принял постановление об отмене зоны свободной торговли в рамках СНГ и ввел эмбарго на ряд российских товаров. Впоследствии санкционные списки неоднократно расширялись.

Москва, в свою очередь, также ввела экономические ограничения, но не раз подчеркивала, что отменит запреты в ответ на аналогичные действия Киева.