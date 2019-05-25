Болтон: саммит Абэ и Ким Чен Ына поможет решению ядерной проблемы КНДР

ТОКИО, 25 мая – РИА Новости. Находящийся с визитом в Токио советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что встреча между премьер-министром Японии Синдзо Абэ и лидером КНДР Ким Чен Ыном будет способствовать решению ядерной и ракетной проблемы КНДР, сообщило агентство Киодо.

"Это будет во многом способствовать решению ядерной и ракетной проблемы Северной Кореи и проблемы насильно удерживаемых там японских граждан", - приводит агентство слова Болтона.

Советник президента США заявил также, что считает недавние пуски КНДР нарушением резолюций СБ ООН. В то же время он подчеркнул, что дверь для третьей встречи на высшем уровне США и Северной Кореи открыта.