В Буйнакском районе Дагестана за ночь произошли два землетрясения

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,4 было зафиксировано ночью в Буйнакском районе Дагестана, позже произошло второе землетрясение магнитудой 2,3, сообщается на сайте республиканского управления МЧС.

"По данным Дагестанского филиала геофизической службы Российской академии наук, в 1:34 на территории республики зафиксированы колебания земной коры, эпицентр в пяти километрах от населенного пункта Халимбекаул Буйнакского района, на глубине десяти километров, магнитудой 4,4", — говорится в сообщении.

Подземные толчки ощущались в Буйнакске, Махачкале и Каспийске, жертв и разрушений нет.

Позже в ведомстве добавили, что в 2:44 произошло второе землетрясение.

"На территории республики зафиксированы слабые колебания земной коры, эпицентр в трех с половиной километрах от населенного пункта Халимбекаул Буйнакского района, на глубине одного километра, магнитудой 2,3. Подземные толчки ощущались в городе Буйнакске", — уточняется в сообщении.