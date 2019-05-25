НАТО примет новую военную стратегию из-за "российской угрозы"

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. НАТО примет новую военную стратегию из-за "ядерной угрозы" со стороны России. Об этом в интервью немецкой газете НАТО примет новую военную стратегию из-за "ядерной угрозы" со стороны России. Об этом в интервью немецкой газете Welt am Sonntag заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Кроме того, по его словам, альянс сталкивается с новыми вызовами на востоке и юге.

"Речь идет о том, чтобы и в дальнейшем быть полностью готовыми к обороне и обеспечивать стабильность. Это отчасти требует новых военных концепций", — добавил Столтенберг.

Ранее в альянсе не раз обвиняли Москву в разработке планов применения ядерного оружия. Так, в марте главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти заявил, что превентивная ракетная атака позволит Москве достичь "быстрых побед над более слабыми соседями". Однако никаких аргументов в поддержку своих слов он не привел.

При этом состоящие в НАТО США от идеи упреждающего удара не отказываются. Как заявлял на слушаниях в сенате глава Объединенного комитета начальников штабов американских Вооруженных сил генерал Джозеф Данфорд, такая политика делает более сложным для противника процесс принятия решений об атаке на Соединенные Штаты.

Российские власти неоднократно подчеркивали, что рассматривают ядерное оружие только как средство защиты. Как пояснил президент Владимир Путин, российская ядерная доктрина не предусматривает нанесения превентивного удара: Москва теоретически может применить ядерное оружие только в ответ.