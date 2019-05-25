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РИА Новости

НАТО примет новую военную стратегию из-за "российской угрозы"

Вчера, 04:16
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЦеремония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише
Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. НАТО примет новую военную стратегию из-за "ядерной угрозы" со стороны России. Об этом в интервью немецкой газете Welt am Sonntag заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
Кроме того, по его словам, альянс сталкивается с новыми вызовами на востоке и юге.
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"Речь идет о том, чтобы и в дальнейшем быть полностью готовыми к обороне и обеспечивать стабильность. Это отчасти требует новых военных концепций", — добавил Столтенберг.
Ранее в альянсе не раз обвиняли Москву в разработке планов применения ядерного оружия. Так, в марте главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти заявил, что превентивная ракетная атака позволит Москве достичь "быстрых побед над более слабыми соседями". Однако никаких аргументов в поддержку своих слов он не привел.
При этом состоящие в НАТО США от идеи упреждающего удара не отказываются. Как заявлял на слушаниях в сенате глава Объединенного комитета начальников штабов американских Вооруженных сил генерал Джозеф Данфорд, такая политика делает более сложным для противника процесс принятия решений об атаке на Соединенные Штаты.
Российские власти неоднократно подчеркивали, что рассматривают ядерное оружие только как средство защиты. Как пояснил президент Владимир Путин, российская ядерная доктрина не предусматривает нанесения превентивного удара: Москва теоретически может применить ядерное оружие только в ответ.
По словам главы государства, такое решение может быть принято, если системы предупреждения о ракетном нападении не только зафиксируют пуск ракет, но и определят точный прогноз траектории полетов и время падения боеголовок на территорию России. Но агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, добавил Путин.
Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел Российской Федерации Владимир Ермаков
14 мая, 10:30
Владимир Ермаков: США ведут подготовку к применению ядерного оружия
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НАТОЙенс СтолтенбергРоссияВ мире
Популярные комментарии
Вся суть Западного мира в одном заявлении. Воры, преступники, лжецы и агрессоры, которые обвиняют другого. Как подло и мерзко прикрывать свои преступные действия добродетелью. Запад, а в частности США и Британия, нанося непоправимый ущерб человечеству. Каким бы был мир, если бы убрать эти страны куда-нибудь в историю!
25 мая, 05:59
Йаххааа!
1371203146
Успокойтесь , всё идёт по плану , по договорённости , в России почти все предприятия под контролем США и Европы , и договаривались они не с нами ... Остальное борьба нанайских мальчиков .
25 мая, 07:47
Губернатор о.Борнео
162139248
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