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РИА Новости

Глава украинского Генштаба заявил, что был в "шоке" от поездки в Крым

Вчера, 03:47
99845
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКрым
Крым
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Крым. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Украина потеряла Крым задолго до событий 2014 года. Такое заявление в интервью УНИАН сделал начальник новый Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак, рассказав также, что у него остались негативные впечатления от посещения полуострова.
По словам генерала, в 2010 году он отдыхал в санатории в Крыму и был "шокирован увиденным, решив, что больше никогда не приедет на полуостров.

"Это был плохой обломок Советского Союза, повсюду реклама российской водки с триколором. Я себе задавал вопрос: Я на Украине? Я не понимал, где я нахожусь", - сказал Хомчак.

При этом глава украинского Генштаба выразил мнение, что сегодня Киев должен "воевать за человека (в Крыму – Прим. ред.), за то, что у него в голове".
Ранее экс-президент Украины Леонид Кравчук отметил, что к потере Украиной Крыма привела в том числе проводимая Киевом политика жесткой централизации и ограничения свобод регионов.
Крым стал российским регионом после референдума, проведенного там в 2014 году. Киев, а вместе с ним и ряд стран Запада считают, что Россия аннексировала Крым. Москва указывает, что полуостров перешел под ее юрисдикцию в соответствии с международным правом после референдума, в ходе которого подавляющее большинство жителей высказались в поддержку этого решения.
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Руслан Хомчак — украинский военачальник, начальник штаба — первый заместитель командующего Сухопутными войсками Украины с 2016 года, генерал-лейтенант.
Окончил Московское высшее военное командное училище. Проходил службу в ГДР, а затем в Белорусском Краснознамённом военном округе.
Во время военной операции на юго-востоке Украины одно время занимал должность командующего сектора "Б". С 2016 года — начальник штаба — первый заместитель командующего сухопутными войсками Украины.
21 мая 2019 года Руслан Хомчак указом президента Украины Владимира Зеленского назначен на должность начальника Генерального штаба ВС Украины.
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Руслан Хомчак. Всюду реклама Макдональдса и звезднополосатый. Задайся вопросом - ты на Украине?
25 мая, 04:20
nnicolay.n1kitin
11450002
Один хороший совет Руслану Хомчаку и всем, кто делает попытки вернуть Крым в Украину- не пытайтесь этого делать. Всё равно ничего не получится. За 5 лет Россия вложила в полуостров столько средств, сколько Украина не вкладывала туда все 23 года. Один мост только чего стоит! И вы думаете что Крым ещё будет Украинским? На что вы надеетесь? На мировое сообщество? Мировое сообщество всё реже и реже вспоминает про Крым. Да и сама Украина им порядком поднадоела. Может люди, которые хотят вернуть Крым в Украину надеются на санкции? Но это же полный бред! Во первых из за санкций теряет не только Россия, но и те кто их накладывает, а во вторых Россия приспособилась к санкциям. Да и дипломаты не сидят сложив руки. Забудьте про Крым! Это Российский регион с 1783 года.. А то что его Ельцин когда то пропил- было ошибкой, которая исправлена в 2014 году.
25 мая, 05:58
super.ket007a
11700004
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