Глава украинского Генштаба заявил, что был в "шоке" от поездки в Крым

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Украина потеряла Крым задолго до событий 2014 года. Такое заявление в интервью Украина потеряла Крым задолго до событий 2014 года. Такое заявление в интервью УНИАН сделал начальник новый Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак, рассказав также, что у него остались негативные впечатления от посещения полуострова.

По словам генерала, в 2010 году он отдыхал в санатории в Крыму и был "шокирован увиденным, решив, что больше никогда не приедет на полуостров.

"Это был плохой обломок Советского Союза, повсюду реклама российской водки с триколором. Я себе задавал вопрос: Я на Украине? Я не понимал, где я нахожусь", - сказал Хомчак.

При этом глава украинского Генштаба выразил мнение, что сегодня Киев должен "воевать за человека (в Крыму – Прим. ред.), за то, что у него в голове".

Ранее экс-президент Украины Леонид Кравчук отметил, что к потере Украиной Крыма привела в том числе проводимая Киевом политика жесткой централизации и ограничения свобод регионов.

Крым стал российским регионом после референдума, проведенного там в 2014 году. Киев, а вместе с ним и ряд стран Запада считают, что Россия аннексировала Крым. Москва указывает, что полуостров перешел под ее юрисдикцию в соответствии с международным правом после референдума, в ходе которого подавляющее большинство жителей высказались в поддержку этого решения.

Руслан Хомчак — украинский военачальник, начальник штаба — первый заместитель командующего Сухопутными войсками Украины с 2016 года, генерал-лейтенант.

Окончил Московское высшее военное командное училище. Проходил службу в ГДР, а затем в Белорусском Краснознамённом военном округе.

Во время военной операции на юго-востоке Украины одно время занимал должность командующего сектора "Б". С 2016 года — начальник штаба — первый заместитель командующего сухопутными войсками Украины.