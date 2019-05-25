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РИА Новости

Росгвардия рассказала, как безопасно отметить последний звонок

Вчера, 03:41
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРосгвардия
Росгвардия
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Росгвардия. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Школьникам рекомендуется сообщать о своем местонахождении и планах родителям, а также использовать возможности гаджетов для поиска потерявшихся и не бояться оперативно обращаться в правоохранительные органы в случае ЧП, рассказали РИА Новости в Росгвардии в преддверии последнего звонка в школах.
Школьникам, которые собираются на последний звонок, необходимо предупредить своих родителей о предстоящих планах – сообщить место, время и примерную продолжительность празднования, а также оставить контакты двух-трех человек, которые будут праздновать с ними.
Кроме этого, если человек исчез во время празднования, его можно найти с помощью его же гаджетов – на многих устройствах есть такая функция, напомнили росгвардейцы. Если же оперативно найти человека не удалось, лучше обратиться за помощью в правоохранительные органы – чем быстрее поступит сигнал о пропаже человека, тем больше шансов его найти.
Екатерина Вахитова
24 мая, 11:08
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Как рассказали в Росгвардии, зачастую бывает так, что человек попросту зазевался и заблудился в незнакомой местности – например, на пикнике загородом во время празднования последнего звонка. Помочь найти его смогут патрульные, которые знают его приметы.
Также в ведомстве напомнили, что во время празднования "последнего звонка" во многих городах России правоохранительные органы вводят усиленный режим обеспечения общественной безопасности и порядка – в том числе, это означает увеличения количества нарядов, к которым можно обратиться за помощью.
Кроме этого, в Росгвардии попросили с пониманием отнестись к дополнительным мерам безопасности в эти дни – к проверке документов, усиленным досмотровым мероприятиям, а также возможным ограничением движения в городах.
Оперативно обратиться в правоохранительные органы, напомнили в Росгвардии, можно по единому номеру 112 или 102 с мобильного телефона.
Последние звонки в российских школах
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Традиционно праздник проходит в конце мая.

Выпускники средних школ гуляют после празднования последнего звонка на Михайловской набережной в Новосибирске
1 из 12

Традиционно праздник проходит в конце мая.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Для старшеклассников и учителей организуют торжественные мероприятия.

Выпускники средних школ фотографируются после празднования последнего звонка на Михайловской набережной в Новосибирске.
2 из 12

Для старшеклассников и учителей организуют торжественные мероприятия.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Выпускники средних школ гуляют после празднования последнего звонка в Новосибирске.

Выпускники средних школ гуляют после празднования последнего звонка на Михайловской набережной в Новосибирске
3 из 12

Выпускники средних школ гуляют после празднования последнего звонка в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

В этом году школы заканчивают почти 650 тысяч учеников.

Школьники во время последнего звонка в школе № 9 в Чите
4 из 12

В этом году школы заканчивают почти 650 тысяч учеников.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

Вскоре одиннадцатиклассникам предстоит сдать единый государственный экзамен.

Школьницы во время последнего звонка в Доме офицеров Забайкальского края в Чите
5 из 12

Вскоре одиннадцатиклассникам предстоит сдать единый государственный экзамен.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

А пока можно танцевать и веселиться.

Школьники танцуют во время последнего звонка в Доме офицеров Забайкальского края в Чите
6 из 12

А пока можно танцевать и веселиться.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанк

По традиции последний звонок для выпускников дают первоклассники.

Школьники во время последнего звонка в школе №1 в селе Ахмат-Юрт
7 из 12

По традиции последний звонок для выпускников дают первоклассники.

© РИА Новости / Саид Царнаев
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанк

Последний звонок в школе №1 в селе Ахмат-Юрт.

Школьники выступают во время последнего звонка в школе №1 в селе Ахмат-Юрт
8 из 12

Последний звонок в школе №1 в селе Ахмат-Юрт.

© РИА Новости / Саид Царнаев
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Последние звонки звенят более чем для полутора тысяч суворовцев, нахимовцев и кадет.

Кадеты филиала Нахимовского военно-морского училища (Севастопольского президентского кадетского училища) фотографируются после окончания последнего звонка в Севастополе
9 из 12

Последние звонки звенят более чем для полутора тысяч суворовцев, нахимовцев и кадет.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Кадеты филиала Нахимовского военно-морского училища в Севастополе танцуют вальс.

Кадеты филиала Нахимовского военно-морского училища (Севастопольского президентского кадетского училища) танцуют вальс во время последнего звонка в Севастополе
10 из 12

Кадеты филиала Нахимовского военно-морского училища в Севастополе танцуют вальс.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Выпускница гимназии в Екатеринбурге.

Школьница во время последнего звонка в гимназии № 9 в Екатеринбурге
11 из 12

Выпускница гимназии в Екатеринбурге.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Последний звонок в гимназии № 9 в Екатеринбурге.

Школьники во время последнего звонка в гимназии № 9 в Екатеринбурге
12 из 12

Последний звонок в гимназии № 9 в Екатеринбурге.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
1 из 12

Традиционно праздник проходит в конце мая.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
2 из 12

Для старшеклассников и учителей организуют торжественные мероприятия.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
3 из 12

Выпускники средних школ гуляют после празднования последнего звонка в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
4 из 12

В этом году школы заканчивают почти 650 тысяч учеников.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
5 из 12

Вскоре одиннадцатиклассникам предстоит сдать единый государственный экзамен.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
6 из 12

А пока можно танцевать и веселиться.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
7 из 12

По традиции последний звонок для выпускников дают первоклассники.

© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
8 из 12

Последний звонок в школе №1 в селе Ахмат-Юрт.

© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
9 из 12

Последние звонки звенят более чем для полутора тысяч суворовцев, нахимовцев и кадет.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
10 из 12

Кадеты филиала Нахимовского военно-морского училища в Севастополе танцуют вальс.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
11 из 12

Выпускница гимназии в Екатеринбурге.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
12 из 12

Последний звонок в гимназии № 9 в Екатеринбурге.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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РосгвардияРоссияОбщество
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