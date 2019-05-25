Росгвардия рассказала, как безопасно отметить последний звонок

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Школьникам рекомендуется сообщать о своем местонахождении и планах родителям, а также использовать возможности гаджетов для поиска потерявшихся и не бояться оперативно обращаться в правоохранительные органы в случае ЧП, рассказали РИА Новости в Росгвардии в преддверии последнего звонка в школах.

Школьникам, которые собираются на последний звонок, необходимо предупредить своих родителей о предстоящих планах – сообщить место, время и примерную продолжительность празднования, а также оставить контакты двух-трех человек, которые будут праздновать с ними.

Кроме этого, если человек исчез во время празднования, его можно найти с помощью его же гаджетов – на многих устройствах есть такая функция, напомнили росгвардейцы. Если же оперативно найти человека не удалось, лучше обратиться за помощью в правоохранительные органы – чем быстрее поступит сигнал о пропаже человека, тем больше шансов его найти.

Как рассказали в Росгвардии, зачастую бывает так, что человек попросту зазевался и заблудился в незнакомой местности – например, на пикнике загородом во время празднования последнего звонка. Помочь найти его смогут патрульные, которые знают его приметы.

Также в ведомстве напомнили, что во время празднования "последнего звонка" во многих городах России правоохранительные органы вводят усиленный режим обеспечения общественной безопасности и порядка – в том числе, это означает увеличения количества нарядов, к которым можно обратиться за помощью.

Кроме этого, в Росгвардии попросили с пониманием отнестись к дополнительным мерам безопасности в эти дни – к проверке документов, усиленным досмотровым мероприятиям, а также возможным ограничением движения в городах.