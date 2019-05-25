Росгвардия рассказала, как безопасно отметить последний звонок

Для старшеклассников и учителей организуют торжественные мероприятия.
Для старшеклассников и учителей организуют торжественные мероприятия.
Выпускники средних школ гуляют после празднования последнего звонка в Новосибирске.
Выпускники средних школ гуляют после празднования последнего звонка в Новосибирске.
В этом году школы заканчивают почти 650 тысяч учеников.
В этом году школы заканчивают почти 650 тысяч учеников.
Вскоре одиннадцатиклассникам предстоит сдать единый государственный экзамен.
Вскоре одиннадцатиклассникам предстоит сдать единый государственный экзамен.
По традиции последний звонок для выпускников дают первоклассники.
По традиции последний звонок для выпускников дают первоклассники.
Последние звонки звенят более чем для полутора тысяч суворовцев, нахимовцев и кадет.
Последние звонки звенят более чем для полутора тысяч суворовцев, нахимовцев и кадет.
Кадеты филиала Нахимовского военно-морского училища в Севастополе танцуют вальс.
Кадеты филиала Нахимовского военно-морского училища в Севастополе танцуют вальс.
Последний звонок в гимназии № 9 в Екатеринбурге.
Для старшеклассников и учителей организуют торжественные мероприятия.
Выпускники средних школ гуляют после празднования последнего звонка в Новосибирске.
В этом году школы заканчивают почти 650 тысяч учеников.
Вскоре одиннадцатиклассникам предстоит сдать единый государственный экзамен.
По традиции последний звонок для выпускников дают первоклассники.
Последние звонки звенят более чем для полутора тысяч суворовцев, нахимовцев и кадет.
Кадеты филиала Нахимовского военно-морского училища в Севастополе танцуют вальс.
Последний звонок в гимназии № 9 в Екатеринбурге.