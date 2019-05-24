Последние звонки в российских школах

Традиционно праздник проходит в конце мая.
Для старшеклассников и учителей организуют торжественные мероприятия.
Для старшеклассников и учителей организуют торжественные мероприятия.
Выпускники средних школ гуляют после празднования последнего звонка в Новосибирске.
Выпускники средних школ гуляют после празднования последнего звонка в Новосибирске.
В этом году школы заканчивают почти 650 тысяч учеников.
В этом году школы заканчивают почти 650 тысяч учеников.
Вскоре одиннадцатиклассникам предстоит сдать единый государственный экзамен.
Вскоре одиннадцатиклассникам предстоит сдать единый государственный экзамен.
А пока можно танцевать и веселиться.
По традиции последний звонок для выпускников дают первоклассники.
По традиции последний звонок для выпускников дают первоклассники.
Последний звонок в школе №1 в селе Ахмат-Юрт.
Последние звонки звенят более чем для полутора тысяч суворовцев, нахимовцев и кадет.
Последние звонки звенят более чем для полутора тысяч суворовцев, нахимовцев и кадет.
Кадеты филиала Нахимовского военно-морского училища в Севастополе танцуют вальс.
Кадеты филиала Нахимовского военно-морского училища в Севастополе танцуют вальс.
Выпускница гимназии в Екатеринбурге.
Последний звонок в гимназии № 9 в Екатеринбурге.