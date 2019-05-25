Британка перенесла тридцать ампутаций за шесть лет

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Жительница британского города Бристоль перенесла 30 ампутаций за шесть лет. Об этом сообщает Жительница британского города Бристоль перенесла 30 ампутаций за шесть лет. Об этом сообщает издание Daily Mirror

В 17 лет у Сары Кокс обнаружили болезнь Рейно, которая влияет на кровообращение в руках и ногах. На холоде ее руки становились фиолетовыми и немели. В 2013 году ей впервые ампутировали фалангу пальца. За последние шесть лет ей пришлось перенести операции по удалению ногтей на руках и фаланг пальцев на руках и ногах.

Болезнь Рейно относится к вазоспастическим заболеваниям, представляет собой ангиотрофоневроз с преимущественным поражением мелких концевых артерий и артериол. Оно поражает верхние конечности, как правило, симметрично и двусторонне. Встречается у трех-пяти процентов населения, у женщин — в пять раз чаще, чем у мужчин.

Ранее стало известно, что в Великобритании два брата и сестра решились на операции по удалению желудка из-за предрасположенности к раку.

Жители города Уолсолл, 39-летняя София Ахмед, 44-летний Тахир Хан и 27-летний Омар Хан, прошли медобследование после того, как от рака желудка умерли их мать и сестра. София прочитала в одной из их больничных карт, что заболевание может быть генетическим.