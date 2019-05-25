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РИА Новости
Культура

Эрнст объявил победителей шоу "Голос. Дети"

Вчера, 01:07
193234
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкКонстантин Эрнст
Константин Эрнст
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Константин Эрнст. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Все финалисты шестого сезона шоу “Голос. Дети” стали его победителями. Каждому из победителей проекта достается приз в миллион рублей, а также возможность записаться в студии “Юниверсал мьюзик”. Об этом сообщил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст в ходе специального выпуска проекта.
По его словам, было принято решение не проводить повторное голосование.
При этом, как подчеркнул Эрнст, в будущем году состоится и очередной, седьмой сезон.
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“Это ее решение”

Дочь Алсу Микелла Абрамова, которую ранее объявили победителем финала шестого сезона проекта “Голос. Дети”, не принимала участие в спецвыпуске программы.
“Это ее решение, и мы его уважаем”, - сказал ведущий шоу Дмитрий Нагиев.
Эрнст, в свою очередь, выразил сожаление тем, что Микелла не приняла участие в спецвыпуске, отметив, что она такой же член семьи "Голоса", как и все.
Все остальные финалисты шестого сезона в спецвыпуске участвовали.
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“Это было замечательно”

Решение объявить всех финалистов шестого сезона проекта "Голос. Дети" победителями шоу является очень мудрым, спецвыпуск получился трогательным, считает телеведущий Максим Галкин.
" Это было замечательно, трогательно, классно, мы еще раз насладились потрясающими ребятами", — сказал Галкин на видео, опубликованном в Instagram.
Он назвал речь Эрнста очень правильной и отметил, что Первый канал достойно вышел из конфликта.
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Скандал с голосованием

В финале шоу "Голос. Дети" Микелла Абрамова стала победительницей, набрав 53% голосов. Компания Group-IB позже выявила накрутку голосов, и 16 мая "Первый канал" аннулировал результаты. Владелец прав на шоу "Голос.Дети" одобрил решение об отмене итогов голосования и проведению спецвыпуска шоу.
Константин Эрнст назвал произошедшее обманом, не уточняя кто за ним стоял.
В сети очень резко отреагировали на скандал вокруг "Голоса", обвиняя Первый канал в продажности, а родителей Абрамовой в подкупе голосов для дочери. Фаворитом считали мальчика из Казахстана - Ержана Максима. "Казахстанский Паваротти", как его представил ведущий Дмитрий Нагиев.
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“Голос. Дети”

Шоу "Голос. Дети" — российская версия международного вокального проекта The Voice Kids. "Голос. Дети" является детской версии проекта "Голос".
Права на шоу The Voice принадлежат компании Talpa Media (Нидерланды).
К участию в проекте допускаются юные вокалисты в возрасте до 14 лет, которые успешно преодолели кастинги.
Телешоу "Голос. Дети" состоит из нескольких этапов. Первым этапом для участников, прошедших предварительный отбор, становятся Слепые прослушивания.
Участники выступают по одному с живым аккомпанементом. Наставники не видят участников, но слышат и оценивают их голоса.
Любой Наставник может взять исполнителя в свою команду. Если участника выбрали несколько Наставников, то он сам решает, в чью команду идти.
К концу этапа в каждой из трех команд окажется по 15 участников.
Затем в каждом Поединке трое представителей одной команды исполняют одну песню и Наставник выбирает лучшего участника в каждой тройке.
Пятеро счастливчиков исполняют по одной песне, после чего Наставник выбирает двух конкурсантов, которые проходят в Финал.
В Финале сражаются девять лучших участников проекта — по трое из каждой команды.
Каждый из участников исполняет одну песню соло, другую — вместе со своими товарищами по команде и Наставником.
После этого телезрители голосуют за конкурсантов в прямом эфире. Двое конкурсантов, набравших минимальное число голосов, выбывают.
Оставшиеся участники исполняют еще по одной песне, а телезрители через СМС-голосование выбирают победителя проекта.
Финал шестого сезона шоу Голос.Дети
16 мая, 15:26
Певец Лоза призвал не проводить детские песенные конкурсы
147359321291
КультураДмитрий НагиевМаксим ГалкинКонстантин ЭрнстGroup-IBРоссия
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25 мая, 01:25
ААлександр
191203022
Вот именно атакой на первый канал это и было. Я вот очень сомневаюсь, что скандальная рассылка заказана семьей Алсу (это медвежья услуга девчонке), а вот ударить по каналу - это просто песня. Руководству нужно нанимать спецов и искать заказчика, иначе это повториться.
25 мая, 03:03
Сергей Клименко
21610183
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