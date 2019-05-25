Эрнст объявил победителей шоу "Голос. Дети"

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Все финалисты шестого сезона шоу “Голос. Дети” стали его победителями. Каждому из победителей проекта достается приз в миллион рублей, а также возможность записаться в студии “Юниверсал мьюзик”. Об этом сообщил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст в ходе специального выпуска проекта.

По его словам, было принято решение не проводить повторное голосование.

При этом, как подчеркнул Эрнст, в будущем году состоится и очередной, седьмой сезон.

“Это ее решение”

Дочь Алсу Микелла Абрамова, которую ранее объявили победителем финала шестого сезона проекта “Голос. Дети”, не принимала участие в спецвыпуске программы.

“Это ее решение, и мы его уважаем”, - сказал ведущий шоу Дмитрий Нагиев.

Эрнст, в свою очередь, выразил сожаление тем, что Микелла не приняла участие в спецвыпуске, отметив, что она такой же член семьи "Голоса", как и все.

Все остальные финалисты шестого сезона в спецвыпуске участвовали.

“Это было замечательно”

Решение объявить всех финалистов шестого сезона проекта "Голос. Дети" победителями шоу является очень мудрым, спецвыпуск получился трогательным, считает телеведущий Максим Галкин.

" Это было замечательно, трогательно, классно, мы еще раз насладились потрясающими ребятами", — сказал Галкин на видео, опубликованном в Instagram

Он назвал речь Эрнста очень правильной и отметил, что Первый канал достойно вышел из конфликта.

Скандал с голосованием

В финале шоу "Голос. Дети" Микелла Абрамова стала победительницей, набрав 53% голосов. Компания Group-IB позже выявила накрутку голосов, и 16 мая "Первый канал" аннулировал результаты. Владелец прав на шоу "Голос.Дети" одобрил решение об отмене итогов голосования и проведению спецвыпуска шоу.

Константин Эрнст назвал произошедшее обманом, не уточняя кто за ним стоял.

В сети очень резко отреагировали на скандал вокруг "Голоса", обвиняя Первый канал в продажности, а родителей Абрамовой в подкупе голосов для дочери. Фаворитом считали мальчика из Казахстана - Ержана Максима. "Казахстанский Паваротти", как его представил ведущий Дмитрий Нагиев.

“Голос. Дети”

Шоу "Голос. Дети" — российская версия международного вокального проекта The Voice Kids. "Голос. Дети" является детской версии проекта "Голос".

Права на шоу The Voice принадлежат компании Talpa Media (Нидерланды).

К участию в проекте допускаются юные вокалисты в возрасте до 14 лет, которые успешно преодолели кастинги.

Телешоу "Голос. Дети" состоит из нескольких этапов. Первым этапом для участников, прошедших предварительный отбор, становятся Слепые прослушивания.

Участники выступают по одному с живым аккомпанементом. Наставники не видят участников, но слышат и оценивают их голоса.

Любой Наставник может взять исполнителя в свою команду. Если участника выбрали несколько Наставников, то он сам решает, в чью команду идти.

К концу этапа в каждой из трех команд окажется по 15 участников.

Затем в каждом Поединке трое представителей одной команды исполняют одну песню и Наставник выбирает лучшего участника в каждой тройке.

Пятеро счастливчиков исполняют по одной песне, после чего Наставник выбирает двух конкурсантов, которые проходят в Финал.

В Финале сражаются девять лучших участников проекта — по трое из каждой команды.

Каждый из участников исполняет одну песню соло, другую — вместе со своими товарищами по команде и Наставником.

После этого телезрители голосуют за конкурсантов в прямом эфире. Двое конкурсантов, набравших минимальное число голосов, выбывают.