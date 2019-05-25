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РИА Новости
Туризм

Туристы назвали нелюбимые достопримечательности Москвы и Петербурга

Вчера, 20:32
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПарк "Зарядье"
Парк Зарядье
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Лидерами антирейтинга туристических достопримечательностей стали Мавзолей в Москве и пространство "Лофт Проект Этажи" в Санкт-Петербурге, сообщает Ostrovok.ru.
На втором месте среди московских достопримечательностей, которые не произвели должного впечатления на туристов, оказался деловой центр "Москва-Сити" – 21% респондентов ожидали более ярких эмоций от его посещения.
Третье место разделили между собой памятник Петру Первому на Крымской набережной и парк "Зарядье" (так ответили по 18% опрошенных). Причем мужчины чаще женщин отмечали свою разочарованность памятником - 23% против 16% соответственно. "Зарядье", как выяснилось, не оправдал ожиданий 20% женщин, которые сочли место недостаточно впечатляющим, среди мужчин этого мнения придерживаются 15%.
Двенадцать процентов респондентов признались, что не считают эффектным памятник Владимиру Великому на Боровицкой площади. По 9% опрошенных назвали не самими интересными достопримечательностями столицы Патриаршие пруды, канатную дорогу на Воробьевых горах и улицу Старый Арбат.
Дом Мельникова в Кривоарбатском переулке в Москве
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Другая Москва. Как попасть в необычные места столицы
Из известных мест Санкт-Петербурга почти треть (28%) туристов не смогли оценить по достоинству архитектурный комплекс "Апраксин двор", где располагается старейший в городе рынок, а 26% не получили ярких впечатлений от посещения Думской улицы, которая славится многочисленными кафе и барами.
По признанию 11% опрошенных, памятник "Чижик-Пыжик" не доставил им тех эмоций, которые они ожидали получить. Не все туристы оказались впечатлены посещением таких известных достопримечательностей города, как Стрелка Васильевского острова (9%), музей "Кунсткамера" (8%), крейсер "Аврора" (7%), а также парк "Новая Голландия" (7%).
Эксперты сервиса онлайн-бронирования составили рейтинг, опросив более 2,5 тысяч российских пользователей.
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