Эксперты рассказали, где отдыхают российские пенсионеры, семьи и молодежь

Дети на водной горке на пляже в Анапе

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Анапа, Москва и Санкт-Петербург - самые востребованные летние направления у путешествующих на поезде россиян, сообщает UFS.Travel.

Эксперты проанализировали предпочтения российской молодежи, семей с детьми и пенсионеров, добирающихся до мест проведения отпуска по железной дороге.

Оказалось, что пожилые люди для летних путешествий выбирают поезда, считая этот вид транспорта наиболее комфортным и безопасным. Самыми востребованными направлениями у пенсионеров стали Санкт-Петербург, Москва и Екатеринбург, а из курортных городов — Анапа и Адлер.

Среди семей для железнодорожных путешествий особенно востребованы Москва и Санкт-Петербург. Для коротких поездок родители с детьми-школьниками выбирают в основном плацкартные вагоны, многие из которых уже успели обновить и оборудовать диванами с подголовниками, USB-портами, фильтрами для воды, индивидуальным освещением. А кроме того, билеты для поездок в таких вагонах дешевле.

Для пляжного отдыха семьи предпочитают курорты Краснодарского края, включая Анапу, Сочи и Туапсе. Спрос на эти направления, по мнению экспертов, связан с более выгодной ценой, отсутствием необходимости оформлять визы и благоприятным, комфортным климатом.

Молодежь выбирает городской отдых: самые популярные направления, как и в 2018 году, - это Москва и Санкт-Петербург. Но за год значительно вырос спрос на железнодорожные поездки в курортные города России — в Анапу и Новороссийск, которые потеснили одного из лидеров прошлого года — Краснодар.

Среди основных тенденций этого года при планировании отпуска — повышенный спрос на раннее бронирование. Так, для летних путешествий большинство россиян приобретали билеты в среднем за два-три месяца. При этом те, кто предпочитает поездки на поезде, в среднем рассчитывают провести в отпуске не более пяти дней, тогда как отдых на срок более двух недель выбирает лишь 9% россиян.