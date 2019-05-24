Родители сохранили право оставаться с детьми в стационаре, заявили в ГД

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Право родителей на пребывание с детьми в стационаре сохранится после вступления в силу закона о допуске родственников в реанимацию, с действующим законодательством новая норма в противоречие не вступит, заявил член комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко.

В среду Совет федерации на заседании одобрил закон о предоставлении родственникам пациентов права посещать реанимацию. Сейчас обязанность медучреждения обеспечить возможность посещения пациентов в реанимации не прописана. При этом на подзаконном уровне не установлен общий порядок посещения, поэтому в медучреждениях решение о разрешении на посещение реанимации принимается в каждом конкретном случае.

На заседании глава фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер подняла тему об этом законопроекте. По ее словам, он может вступить в противоречие с действующими нормами и дать больницам право не класть в реанимацию мать вместе с ребенком.

"Нет, никакого противоречия нет. Пребывание в любых отделениях давно работает, уже несколько лет. А в реанимации теперь появилась возможность посещения", — приводятся слова Герасименко на сайте Госдумы.