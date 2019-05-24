Российский фильм "Дылда" получил приз на Каннском кинофестивале

КАНН, 24 мая - РИА Новости. Приз за лучшую режиссуру секции "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля получил режиссер Кантемир Балагов, награду ему принес фильм "Дылда", передает корреспондент РИА Новости.

Фильм рассказывает о жизни двух молодых девушек, которые возвращаются с фронта в послевоенный Ленинград, в конце 1945 года. Роли в нем исполнили Виктория Мирошниченко, Василиса Перелыгина, Ксения Кутепова и другие.

Балагов не успел вернуться в Канн к торжественной церемонии награждения, поэтому приз за него получил продюсер Александр Роднянский.

"Кантемиру всего 27, и он ученик великого режиссера Александра Сокурова. Я знаю, что сказал бы Кантемир, оказавшись на этой сцене. Он бы поблагодарил своего учителя, команду и фестиваль за то, что выбрал его картину", - сказал Роднянский. Он отметил, что в августе фильм выйдет во французский прокат.

Победителем секции "Особый взгляд" стал фильм "Невидимая жизнь Эвридики Гужман" бразильского режиссера Карима Айнуза.