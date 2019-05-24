Против назначения Богдана главой администрации Зеленского подали иск

Ранее заместитель главы администрации президента Украины Руслан Рябошапка заявил, что Богдан не попадает под действие закона "Об очищении власти" (о люстрации), поскольку администрация не является органом государственной власти. Замглавы министерства юстиции Украины Сергей Петухов заявил, что уверен в обратном и сообщил, что Минюст вносит Богдана в люстрационный реестр.

"Сегодня "Общественный люстрационный комитет" обратился с иском к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием отменить указ о назначении Андрея Богдана главой администрации президента… Ждем открытия производства по делу. Будет рассматривать Кассационный суд в составе Верховного суда", - говорится в сообщении организации в Facebook .

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил Богдана главой своей администрации. Богдан дважды занимал должность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики во времена президентства Виктора Януковича. Согласно закону "Об очищении власти", эта должность входит в перечень должностей, по которым осуществляются меры по очистке власти. По закону, лицо, попавшее под люстрацию, не может в течение 10 лет работать на госслужбе с момента вступления закона в силу, то есть до октября 2024 года.