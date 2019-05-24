Суд арестовал подозреваемого в участии в ОПС дагестанского депутата

НАЛЬЧИК, 24 мая – РИА Новости. Советский районный суд Махачкалы в пятницу арестовал на два месяца депутата парламента Дагестана Фикрета Раджабова по делу о создании преступного сообщества (ОПС), которое занималось махинациями с землей, сообщили РИА Новости в суде.

Ранее в региональном СУСК РИА Новости сказали, что у депутата народного собрания Дагестана Раджабова и ряда бывших чиновников администрации Махачкалы прошли обыски. Раджабов был задержан.

"Суд избрал подозреваемому Раджабову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца – до 22 июля 2019 года", - сказал собеседник агентства.

Следственный комитет России в среду заявил, что возглавляемое бывшим начальником управления Росреестра по Дагестану Сафиюлой Магомедовым преступное сообщество, по оперативным данным, причинило ущерб на 370 миллионов рублей.

Следствием установлено, что группировку создали в 2000 году для обогащения "путем проведения незаконных юридических действий с земельными участками", находящимися в муниципальной и федеральной собственности в Дагестане.