В ДНР заявили, что с начала года уничтожили десять беспилотников ВСУ

ДОНЕЦК, 24 мая - РИА Новости. Управление народной милиции ДНР заявило, что с начала 2019 года в небе над линией соприкосновения в Донбассе были уничтожены 10 беспилотников украинских силовиков.

Начальник спецслужбы Управления народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов пояснил, что часть из беспилотников использовалась силовиками для корректировки огня, а часть была оборудована устройствами для сброса взрывных устройств и других боеприпасов.

"С начала года умелыми и оперативными действиями дежурных сил ПВО ДНР были сбиты 10 беспилотных летательных аппаратов противника. С начала мая было сбито четыре таких аппарата", - сказал Безсонов.