В ДНР заявили, что с начала года уничтожили десять беспилотников ВСУ

ДОНЕЦК, 24 мая - РИА Новости. Управление народной милиции ДНР заявило, что с начала 2019 года в небе над линией соприкосновения в Донбассе были уничтожены 10 беспилотников украинских силовиков.
Начальник спецслужбы Управления народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов пояснил, что часть из беспилотников использовалась силовиками для корректировки огня, а часть была оборудована устройствами для сброса взрывных устройств и других боеприпасов.
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"С начала года умелыми и оперативными действиями дежурных сил ПВО ДНР были сбиты 10 беспилотных летательных аппаратов противника. С начала мая было сбито четыре таких аппарата", - сказал Безсонов.
Ранее военное ведомство республики неоднократно заявляло, что использование беспилотных летательных аппаратов в районе конфликта согласно минским договоренностям разрешено только наблюдателям миссии ОБСЕ.