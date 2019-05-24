В Волгограде число пострадавших в ДТП с маршруткой выросло до десяти

ВОЛГОГРАД, 24 мая - РИА Новости. Количество пострадавших в ДТП с маршруткой в Волгограде выросло до 10 человек, девять из них госпитализированы, в том числе один подросток, сообщили журналистам в областном комитете здравоохранения Волгоградской области.

Ранее сообщалось, что в пятницу около 15.00 мск в Центральном районе Волгограда автомобиль Daewoo Matiz столкнулся с маршруткой, которая затем врезалась в ограждение. По информации полиции, в маршрутке находились 10 пассажиров, пять из них обратились к медикам. Медицинская помощь также потребовалась двоим пассажирам легкового автомобиля.

По информации комитета здравоохранения, после ДТП госпитализированы девять человек.