В Волгограде семь человек обратились за медпомощью после ДТП с маршруткой

ВОЛГОГРАД, 24 мая - РИА Новости. Семь человек обратились к медикам после столкновения маршрутки и легкового автомобиля в Волгограде, сообщает в пятницу пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.

По информации ведомства, в пятницу около 16.00 по местному времени (15.00 мск) в Центральном районе Волгограда автомобиль Daewoo Matiz столкнулся с маршруткой, которая затем врезалась в ограждение.