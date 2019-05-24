В Волгограде семь человек обратились за медпомощью после ДТП с маршруткой

ВОЛГОГРАД, 24 мая - РИА Новости. Семь человек обратились к медикам после столкновения маршрутки и легкового автомобиля в Волгограде, сообщает в пятницу пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.
По информации ведомства, в пятницу около 16.00 по местному времени (15.00 мск) в Центральном районе Волгограда автомобиль Daewoo Matiz столкнулся с маршруткой, которая затем врезалась в ограждение.
"В маршрутном такси находились 10 пассажиров, пять из них обратились за медицинской помощью, также за медицинской помощью обратились двое пассажиров иномарки. Детей среди пассажиров нет", - говорится в сообщении полиции.