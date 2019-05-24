В ОНК заявили, что Уилану не дали говорить с правозащитниками по-английски

"Я была сегодня в Лефортово, и там произошла неприятная сцена. Мы были у Уилана, он бросился к нам, стал нам что-то рассказывать, а ему сказали (сотрудники ФСИН – ред.), что "разговор прерывайте, потому что нет переводчика. Или говорите на русском языке, или он не говорит". Мой коллега попытался с ним поговорить по-английски, но его сразу прервали. Все разговоры с иностранцами в СИЗО сейчас запрещены. Я могу хоть каждый день ходить в Лефортово, но как только Пол Уилан откроет рот, на этом наше посещение закончится", - сказала Меркачева.