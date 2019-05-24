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РИА Новости

В ОНК заявили, что Уилану не дали говорить с правозащитниками по-английски

24 мая, 15:53
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан, обвиняемый в шпионаже против России
Гражданин США Пол Уилан, обвиняемый в шпионаже против России
© РИА Новости / Илья Питалев
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Гражданин США Пол Уилан, обвиняемый в шпионаже против России. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Работники СИЗО "Лефортово" прервали разговор обвиняемого в шпионаже гражданина четырех стран Пола Уилана с членами Общественной наблюдательной комиссии Москвы (ОНК), как только он заговорил по-английски и без переводчика, что запрещено правилами, рассказала РИА Новости замглавы ОНК Ева Меркачева.
Ранее глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов сообщил, что если права обвиняемого в шпионаже Пола Уилана нарушаются, то члены СПЧ, которые одновременно являются членами ОНК Москвы, должны его посетить и провести проверку нарушений его прав.
"Я была сегодня в Лефортово, и там произошла неприятная сцена. Мы были у Уилана, он бросился к нам, стал нам что-то рассказывать, а ему сказали (сотрудники ФСИН – ред.), что "разговор прерывайте, потому что нет переводчика. Или говорите на русском языке, или он не говорит". Мой коллега попытался с ним поговорить по-английски, но его сразу прервали. Все разговоры с иностранцами в СИЗО сейчас запрещены. Я могу хоть каждый день ходить в Лефортово, но как только Пол Уилан откроет рот, на этом наше посещение закончится", - сказала Меркачева.
Она добавила, что в СИЗО члены ОНК не могут пригласить своего переводчика, потому что его не пустят на режимный объект, а своего переводчика у ФСИН нет. По мнению Меркачевой, работники СИЗО нарушают права заключенного, правозащитница охарактеризовала данную ситуацию как "тупиковую".
О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце прошлого года. По заявлению спецслужбы, уроженца Канады схватили во время шпионской акции, Уилану грозит от 10 до 20 лет колонии. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу. Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Мужчина работает старшим менеджером в сфере корпоративной безопасности в компании BorgWarner, которая занимается производством автомобильных компонентов. Фабула дела официально не раскрывается из-за секретности.
Гражданин США Пол Уилан, обвиняемый в шпионаже против РФ
24 мая, 14:21
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Пол УиланРоссияСШАПроисшествия
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