Новый глава Генштаба ВСУ: посылать моряков в Керченский пролив было нельзя

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Новый глава Генерального штаба ВС Украины Руслан Хомчак считает, что украинских моряков нельзя было посылать в Керченский пролив.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Хомчака на должность начальника Генерального штаба ВС Украины во вторник. Министр обороны Украины Степан Полторак в четверг представил его личному составу и озвучил приоритетные задачи.

"Я не могу оценивать Керченскую операцию, я тогда не был (в должности начальника Генштаба – ред.). Конечно, не надо было подвергать моряков такой опасности", - приводит слова Хомчака агентство УНИАН в пятницу.

Хомчак отметил, что у него также есть вопросы к командующему военно-морских сил ВС Украины Игорю Воронченко. "Он вернется, и когда я буду его заслушивать, я ему задам этот вопрос - чем он руководствовался, или он прогнозировал это все, мне тоже интересно это все услышать. У нас не так много морских судов для того, чтобы мы могли их так раздавать", - подчеркнул Хомчак.

Три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны, трое из них были ранены, они были госпитализированы и получили медпомощь, их жизни ничто не угрожает. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.