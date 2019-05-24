В ГБР приняли заявление о незаконном завладении Порошенко телеканалом

КИЕВ, 24 мая – РИА Новости. Бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов сообщил, что в пятницу зарегистрировал в Госбюро расследований (ГБР) заявление о незаконном завладении экс-главой государства Петром Порошенко телеканалом "Прямой".

"Зарегистрировал в Государственном бюро расследований третье заявление об отмывании средств, легализации незаконных доходов и неуплате налогов бывшим президентом Порошенко, который в составе организованной преступной группы завладел телеканалом "Прямой", оформив его на офшорную компанию, фиктивно принадлежавшую бывшему члену Партии регионов (Владимиру) Макеенко", - сообщил Портнов

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в 2018 году заявила, что Порошенко через подставных лиц купил телеканал "Прямой" у сына Януковича минимум за 10 миллионов долларов.