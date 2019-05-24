Дому Павлова в Волгограде присвоили статус "Дома образцового содержания"

ВОЛГОГРАД, 24 мая - РИА Новости. Знаменитому Дому Павлова в Волгограде присвоен статус "Дома образцового содержания" после победы в федеральном конкурсе, сообщает в пятницу пресс-служба администрации Волгоградской области.

"Генеральный директор - председатель правления госкорпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин и заместитель губернатора Волгоградской области Валентина Гречина поздравили жителей многоквартирного дома на улице Советской, 39 (Дом Павлова - ред.) с победой в федеральном конкурсе "Дом образцового содержания",- говорится в сообщении ведомства.

По информации ведомства, жителям дома вручили знак "Знак качества ЖКХ" и табличку.

Отмечается, что Дом Павлова построен в 1934 году и входит в состав объектов культурного наследия регионального значения, он стал первым восстановленным домом после Сталинградской битвы. По информации администрации, за последние два года здесь проведены работы по благоустройству, а в 2018 году сделан капремонт.