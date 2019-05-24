Дому Павлова в Волгограде присвоили статус "Дома образцового содержания"

ВОЛГОГРАД, 24 мая - РИА Новости. Знаменитому Дому Павлова в Волгограде присвоен статус "Дома образцового содержания" после победы в федеральном конкурсе, сообщает в пятницу пресс-служба администрации Волгоградской области.
"Генеральный директор - председатель правления госкорпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин и заместитель губернатора Волгоградской области Валентина Гречина поздравили жителей многоквартирного дома на улице Советской, 39 (Дом Павлова - ред.) с победой в федеральном конкурсе "Дом образцового содержания",- говорится в сообщении ведомства.
17 марта 2015, 09:18В Узбекистане скончался последний защитник Дома Павлова в СталинградеСын последнего остававшегося в живых защитника Дома Павлова во время Сталинградской битвы Камолжона Тургунова рассказал, что отец болел, но верил, что поправится и сможет приехать на Парад Победы 9 мая в Москву.
По информации ведомства, жителям дома вручили знак "Знак качества ЖКХ" и табличку.
Отмечается, что Дом Павлова построен в 1934 году и входит в состав объектов культурного наследия регионального значения, он стал первым восстановленным домом после Сталинградской битвы. По информации администрации, за последние два года здесь проведены работы по благоустройству, а в 2018 году сделан капремонт.
Дом Павлова - жилой 4-этажный дом, в котором во время Сталинградской битвы 58 дней и ночей держала оборону группа советских бойцов численностью около 30 человек. Немцы, в свою очередь, считали, что им противостоит целый батальон. Обороной руководил старший сержант Яков Павлов, отсюда и название дома. Дом Павлова стал символом мужества, стойкости и героизма советских солдат.