Патриарх Кирилл рассказал, какие способности заложены в народе России

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в пятницу открыл праздничный концерт на Красной площади в Москве по случаю Дня славянской письменности и культуры, отметив в своем обращении к собравшимся, что письменность, культура и духовность "во многом сформировали облик всего нашего народа".

"Подвиг святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, создавших славянскую письменность, заложивших основы грамотности славянских народов, привел к тому, что славянские народы, и я бы особенно отметил - народы исторической Руси, стали действительно одним из мировых центров культуры, самобытной культуры, которая, с одной стороны, хранит память о прошлом, но, с другой стороны, является площадкой для развития множества новаций, активного движения вперед. Наша традиция – это не просто что-то застывшее в веках, это то, что живет", - сказал патриарх.

Он добавил, что развития человеческой личности и всей страны не может быть, "если не живет дух человека, если опускаются крылья, если нет способности бороться, если нет способности любить и устремляться в будущее".

"Вот все эти способности заложены в нашем народе... А первые кирпичики в создание этого великого здания положили святые равноапостольные Кирилл и Мефодий. Сегодня мы вспоминаем их память и торжествуем, взирая на величайшие достижения нашего народа, и в первую очередь, в области культуры и просвещения", - заключил предстоятель РПЦ.

День славянской письменности и культуры приурочен ко дню памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия - просветителей славян. Впервые в Российской империи этот праздник широко отмечался в 1863 году - в год тысячелетия обретения азбуки. Он был возрожден в Российской Федерации в 1991 году, а с 2010 года центром праздничных торжеств стала Москва.