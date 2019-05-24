Суд в Киеве отменил арест экс-начальника Генштаба вооруженных сил Украины

КИЕВ, 24 мая – РИА Новости. Киевский апелляционный суд в пятницу отменил арест экс-начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Владимира Заманы, подозреваемого в госизмене, и отпустил его под личное обязательство, сообщает агентство УНИАН.
"Ходатайство прокурора группы прокуроров... о продлении срока содержания под стражей Заманы удовлетворить частично. Обязать Заману являться по каждому требованию к следователю, прокурору, следственному судье суда, освободить подозреваемого из-под стражи в зале Киевского апелляционного суда", - цитирует агентство решение суда
Отмечается, что постановление суда обжалованию не подлежит.
Ранее главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что украинские правоохранители заподозрили экс-начальника генерального штаба Вооруженных сил Украины Заману в госизмене. По данным следствия, он сократил численность армии больше, чем предусматривал закон, и расформировал 70 воинских частей и соединений.
Генерал Владимир Замана покинул пост главы Генштаба в 2014 году. Его заместитель Юрий Думанский также ушел в отставку. Свое решение Думанский объяснил тем, что "происходит втягивание военных в гражданский конфликт", что он считает недопустимым. По его словам, "это может привести к гибели как военнослужащих, так и мирных граждан, что непозволительно". Минобороны в ответ заявило, что "бывшие начальник генерального штаба и его заместитель вводят в заблуждение военнослужащих и работников вооруженных сил Украины, которые четко выполняют задачи по назначению".