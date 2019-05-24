Суд в Киеве отменил арест экс-начальника Генштаба вооруженных сил Украины

Генерал Владимир Замана покинул пост главы Генштаба в 2014 году. Его заместитель Юрий Думанский также ушел в отставку. Свое решение Думанский объяснил тем, что "происходит втягивание военных в гражданский конфликт", что он считает недопустимым. По его словам, "это может привести к гибели как военнослужащих, так и мирных граждан, что непозволительно". Минобороны в ответ заявило, что "бывшие начальник генерального штаба и его заместитель вводят в заблуждение военнослужащих и работников вооруженных сил Украины, которые четко выполняют задачи по назначению".