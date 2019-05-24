Страховщики оценили закон об обязательной фотофиксации техосмотра

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Новые требования к техосмотру, которые вступают в силу через год, не должны вызвать резкого скачка цен на эту процедуру, считает заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов.

"Установление камер фотофиксации сегодня не является таким дорогостоящим действием, которое бы повлекло за собой резкое поднятие цены на проведение технического осмотра. Уже есть у нас пример: до 2012 года камеры фотофиксации стояли, и видеофиксация стояла. На наш взгляд, видеофиксация — дорого, а вот фотофиксация необходима", — сказал Ефремов на пресс-конференции.

По его словам, поправки в закон о техосмотре не позволят автомобилистам покупать документы о ТО вместо посещения пунктов для реальной проверки.

С вступлением в силу поправок в приоритете будет наличие диагностической карты в электронном виде — такая карта формируется в специальной информационной системе ГИБДД (ЕАИСТО), а обязательная фотофиксация техосмотра вводится с привязкой к геолокации и времени его прохождения.

Кроме того, уточняются требования к производственно-технической базе при проведении ТО.

РСА будет заниматься аккредитацией пунктов техосмотра. Не реже одного раза в два года представители союза будут выезжать для подтверждения аккредитации.

Сотрудники ГИБДД проконтролируют правила проведения самого осмотра.