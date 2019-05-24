В Египте отели будут работать по новым стандартам

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Минтуризма Египта разработало новые критерии оценки гостиничных услуг в соответствии с рекомендациями экспертов Всемирной туристической организации, Минтуризма Египта разработало новые критерии оценки гостиничных услуг в соответствии с рекомендациями экспертов Всемирной туристической организации, сообщает АТОР.

По новым правилам, каждый отель в Египте, претендующий на "звезды", должен обеспечить своим постояльцам безопасность пребывания, включая подачу чистой воды, безопасность продуктов питания, гигиену и санитарию – как в номерах, так и в местах общественного пользования (холлы, рестораны и бары, бассейны, детские площадки).

Также гостиницы должны предоставлять своим гостям услуги Wi-Fi на всей территории отеля, использовать солнечную энергию для защиты окружающей среды, обеспечить высадку зеленых насаждений, а также предусмотреть развлекательные услуги и создать условия для занятий спортом или фитнесом.

Как пояснил местным СМИ начальник отдела гостиничных услуг министерства туризма Маджид Фаузи, реализация новых стандартов "ведет к усилению конкуренции египетского гостиничного сектора" и призвана "увеличить" туристический трафик на основных курортах.

По словам чиновника, отели будут заново оцениваться в соответствии с новыми стандартами и могут объявить о своих звездах только после соответствующей обязательной аттестации.

По планам, классификация отелей начнется уже в текущем году. Первые аттестованные отели могут появиться до старта очередного зимнего сезона. Сколько всего времени уйдет на то, чтобы классификацию прошли все курортные отели, в минтуризме АРЕ не сообщили.

Правда, против скорейшего внедрения новых стандартов выступают сами египетские отельеры. По заявлению Федерации туристических палат Египта, если новые требования вступят в силу в этом году, то многим отелям просто придется закрыться, так как у их владельцев нет средств на закупку тех же солнечных батарей или установку точек беспроводного доступа.