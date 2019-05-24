Адвокат посетил Кирилла Вышинского в киевском СИЗО

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Адвокат руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского посетил его в Лукьяновском СИЗО в Киеве. Об этом РИА Новости сообщил сам Андрей Доманский.
"Все нормально. Ждем заседание Верховного суда в понедельник", — рассказал защитник.
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Двадцать седьмого мая объединенная кассационная палата Верховного суда Украины рассмотрит жалобу Вышинского на отказ суда рассматривать вопрос о незаконности его ареста.
Кроме того, 30 мая в Подольском суде Киева состоится очередное заседание, на котором, как ожидается, прокуратура продолжит чтение обвинительного заключения — осталось зачитать еще 17 из 79 страниц.
Руководителя портала РИА Новости Украина арестовали в Киеве 15 мая прошлого года. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас его арест продлен до 22 июля.
Президент России Владимир Путин называл ситуацию с Вышинским беспрецедентной, отмечая, что журналиста арестовали за профессиональную деятельность. Международная федерация журналистов настаивает на немедленном освобождении своего коллеги. Серьезную обеспокоенность выразил и представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир, заявивший, что даже во время конфликта журналист не должен сидеть в тюрьме за его деятельность или особые взгляды.