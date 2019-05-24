Адвокат посетил Кирилла Вышинского в киевском СИЗО

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Адвокат руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского посетил его в Лукьяновском СИЗО в Киеве. Об этом РИА Новости сообщил сам Андрей Доманский.

"Все нормально. Ждем заседание Верховного суда в понедельник", — рассказал защитник.

Двадцать седьмого мая объединенная кассационная палата Верховного суда Украины рассмотрит жалобу Вышинского на отказ суда рассматривать вопрос о незаконности его ареста.

Кроме того, 30 мая в Подольском суде Киева состоится очередное заседание, на котором, как ожидается, прокуратура продолжит чтение обвинительного заключения — осталось зачитать еще 17 из 79 страниц.

Руководителя портала РИА Новости Украина арестовали в Киеве 15 мая прошлого года. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас его арест продлен до 22 июля.