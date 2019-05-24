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РИА Новости

Адвокат Януковича потребовал снять с экс-президента все обвинения

24 мая, 14:30
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловБывший президент Украины Виктор Янукович на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"
Бывший президент Украины Виктор Янукович на пресс-конференции в МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк обратился к Генеральному прокурору Юрию Луценко с требованием обнародовать материалы уголовных производств и снять с Януковича все обвинения, сообщила в пятницу пресс-служба адвокатского объединения АО "Aver Lex".
"Мы требуем от Генерального прокурора обнародовать материалы уголовных производств по фактам убийств на Майдане. Рассекретить закрытые решения суда. Мы также требуем соблюсти Конституцию Украины и принцип презумпции невиновности и опровергнуть всю неправдивую информацию, распространенную Генпрокурором в отношении Виктора Януковича", - приводит слова Сердюка пресс-служба адвокатского объединения.
По словам адвоката, все данные против Виктора Януковича в генпрокуратуре тщательно фальсифицировались с использованием как личных связей генерального прокурора с экс-президентом Украины Петром Порошенко, так и давления на судебную и правоохранительную систему, на свидетелей.
Оболонский районный суд Киева 24 января 2014 года вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о госизмене и заочно назначил ему наказание в виде лишения свободы на 13 лет. Частные адвокаты Януковича, а также госадвокат Юрий Рябовол подали апелляционные жалобы на приговор. Кроме того, адвокат Януковича Александр Байдик попросил суд исправить в приговоре сумму процессуальных издержек, подлежащих взысканию с его подзащитного, с 3,5 тысячи долларов до 2 тысяч долларов. Также он просит суд "исключить из мотивировочной части приговора ссылку на обстоятельство, смягчающее наказание Януковичу В.Ф.: совершение преступлений под влиянием зависимости от представителей власти Российской Федерации".
Петр Порошенко
24 мая, 09:19
Неприкосновенность кончилась. Сколько дел откроют против Порошенко Когда-то Петр Порошенко возбудил уголовное дело против своего предшественника. Теперь на Украину возвращаются люди, которым есть что рассказать уже о самом Порошенко.
Позже Киевский апелляционный суд вернул дело Януковича в суд первой инстанции для рассмотрения заявлений адвокатов об исправлении описок и разъяснения приговора. Оболонский районный суд Киева отказался исправлять ошибки и описки в приговоре, в начале апреля этого года во второй раз направив дело в Киевский апелляционный суд.
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Ситуация на УкраинеПетр ПорошенкоЮрий ЛуценкоВиктор ЯнуковичУкраинаВ мире
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