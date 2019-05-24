Адвокат Януковича потребовал снять с экс-президента все обвинения

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк обратился к Генеральному прокурору Юрию Луценко с требованием обнародовать материалы уголовных производств и снять с Януковича все обвинения, сообщила в пятницу пресс-служба адвокатского объединения АО "Aver Lex".

"Мы требуем от Генерального прокурора обнародовать материалы уголовных производств по фактам убийств на Майдане. Рассекретить закрытые решения суда. Мы также требуем соблюсти Конституцию Украины и принцип презумпции невиновности и опровергнуть всю неправдивую информацию, распространенную Генпрокурором в отношении Виктора Януковича", - приводит слова Сердюка пресс-служба адвокатского объединения.

По словам адвоката, все данные против Виктора Януковича в генпрокуратуре тщательно фальсифицировались с использованием как личных связей генерального прокурора с экс-президентом Украины Петром Порошенко, так и давления на судебную и правоохранительную систему, на свидетелей.

Оболонский районный суд Киева 24 января 2014 года вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о госизмене и заочно назначил ему наказание в виде лишения свободы на 13 лет. Частные адвокаты Януковича, а также госадвокат Юрий Рябовол подали апелляционные жалобы на приговор. Кроме того, адвокат Януковича Александр Байдик попросил суд исправить в приговоре сумму процессуальных издержек, подлежащих взысканию с его подзащитного, с 3,5 тысячи долларов до 2 тысяч долларов. Также он просит суд "исключить из мотивировочной части приговора ссылку на обстоятельство, смягчающее наказание Януковичу В.Ф.: совершение преступлений под влиянием зависимости от представителей власти Российской Федерации".