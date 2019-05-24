В Петербурге приостановили работу кафе, где бесплатно кормили пенсионеров

С-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая - РИА Новости. Работа кафе "Добродомик" в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, где бесплатно питались пенсионеры, временно приостановлена до урегулирования разногласий с властями, сообщила РИА Новости совладелец кафе Александра Синяк.
"После того как по итогам проверки со стороны администрации Василеостровского района были выявлены определенные нарушения, нас предупредили о грядущих проверках со стороны Роспотребнадзора и санитарно-эпидемиологической службы, предложив временно закрыть кафе до выяснения обстоятельств... Сейчас кафе не работает", - сказала она.
Собеседница агентства уточнила, что во второй половине дня в пятницу планирует провести переговоры с администрацией района для урегулирования разногласий. Согласно сообщению в официальном сообществе "Добродомика" в социальной сети "ВКонтакте", причиной претензий районных властей стали, в частности, гирлянда на входе в кафе, граффити на стенах фасада, а также несоответствие цвета вывески окраске фасада.
Как сообщили РИА Новости в администрации Василеостровского района, рейд по ряду кафе и магазинов, в число которых вошло и кафе "Добродомик", провели сотрудники районного отдела потребительского рынка в четверг. Выявлены такие нарушения, как отсутствие урн, незаконное размещение информационных материалов на фасадах, размещение граффити, сообщила представитель администрации, не уточнив, какие именно нарушения нашли в "Добродомике". "Мы не закрывали кафе, поскольку районная администрация не наделена полномочиями по открытию или закрытию объектов потребительского рынка", - сказала собеседница агентства.
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По ее словам, владельцы кафе, где пенсионеры питались бесплатно, 27 мая приглашены на заседание соответствующей комиссии администрации Василеостровского района для урегулирования ситуации.
Согласно материалам на сайте кафе "Добродомик", "благодарные обеды" для пенсионеров, за которые они не платят, проводятся ежедневно по будням с 12 до 16 мск. По словам Александры Синяк, зимой кафе ежедневно обслуживало до более чем 600 пенсионеров, в летний период бесплатные обеды получают в среднем 300-400 человек в день.