В Петербурге приостановили работу кафе, где бесплатно кормили пенсионеров

С-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая - РИА Новости. Работа кафе "Добродомик" в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, где бесплатно питались пенсионеры, временно приостановлена до урегулирования разногласий с властями, сообщила РИА Новости совладелец кафе Александра Синяк.

"После того как по итогам проверки со стороны администрации Василеостровского района были выявлены определенные нарушения, нас предупредили о грядущих проверках со стороны Роспотребнадзора и санитарно-эпидемиологической службы, предложив временно закрыть кафе до выяснения обстоятельств... Сейчас кафе не работает", - сказала она.

Собеседница агентства уточнила, что во второй половине дня в пятницу планирует провести переговоры с администрацией района для урегулирования разногласий. Согласно сообщению в официальном сообществе "Добродомика" в социальной сети " ВКонтакте ", причиной претензий районных властей стали, в частности, гирлянда на входе в кафе, граффити на стенах фасада, а также несоответствие цвета вывески окраске фасада.

Как сообщили РИА Новости в администрации Василеостровского района, рейд по ряду кафе и магазинов, в число которых вошло и кафе "Добродомик", провели сотрудники районного отдела потребительского рынка в четверг. Выявлены такие нарушения, как отсутствие урн, незаконное размещение информационных материалов на фасадах, размещение граффити, сообщила представитель администрации, не уточнив, какие именно нарушения нашли в "Добродомике". "Мы не закрывали кафе, поскольку районная администрация не наделена полномочиями по открытию или закрытию объектов потребительского рынка", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, владельцы кафе, где пенсионеры питались бесплатно, 27 мая приглашены на заседание соответствующей комиссии администрации Василеостровского района для урегулирования ситуации.