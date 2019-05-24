Власти России поддержат компании по сбору и переработке грибов и ягод

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Дикорастущие культуры - ягоды, грибы и другие, - могут быть внесены в список сельскохозяйственной продукции, обеспечив тем самым доступ к господдержке и инвестициям для профильных предприятий, следует из сообщения правительства РФ.

Предложение внести дикоросы в перечень сельскохозяйственной продукции одобрено заместителем председателя правительства РФ Алексеем Гордеевым в ходе встречи с главой Карелии Артуром Парфёнчиковым.

"Заместитель председателя правительства также одобрил идею о внесении дикоросов в перечень сельскохозяйственной продукции. Подобные изменения позволят предприятиям, занимающимся сбором и переработкой дикорастущего сырья, воспользоваться всеми действующими мерами господдержки, в том числе льготным кредитованием. В результате инвестиционная привлекательность сектора увеличится", - говорится в сообщении.

Согласно приводящимся экспертным оценкам, существующий запас дикоросов (дикорастущие ягоды, грибы и другое сырьё) в стране достигает 8,5 миллиона тонн в год, однако сейчас он используется не более чем на 6%. В абсолютном выражении Россия заготавливает 35 тысяч тонн ягод в год. На территории Республики Карелия среднегодовой объём заготовки ягод составляет около 15,4 тысячи тонн.

По мнению Парфёнчикова, для достижения кратного увеличения сбора и переработки дикоросов необходимо совершенствование нормативно-правовой базы, уточнение классификации продукции, порядка использования и аренды лесов. Пока в стране нет органа государственной власти, который курировал бы это направление работы.