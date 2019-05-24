Власти России поддержат компании по сбору и переработке грибов и ягод

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Дикорастущие культуры - ягоды, грибы и другие, - могут быть внесены в список сельскохозяйственной продукции, обеспечив тем самым доступ к господдержке и инвестициям для профильных предприятий, следует из сообщения правительства РФ.
Предложение внести дикоросы в перечень сельскохозяйственной продукции одобрено заместителем председателя правительства РФ Алексеем Гордеевым в ходе встречи с главой Карелии Артуром Парфёнчиковым.
16 мая 2014, 11:42Томские власти примут закон, запрещающий собирать недозрелые дикоросыЗакон, предусматривающий административное наказание за сбор недозрелых лесных культур, будет принят в Томской области, сообщил в пятницу на отраслевом совещании замгубернатора по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр.
"Заместитель председателя правительства также одобрил идею о внесении дикоросов в перечень сельскохозяйственной продукции. Подобные изменения позволят предприятиям, занимающимся сбором и переработкой дикорастущего сырья, воспользоваться всеми действующими мерами господдержки, в том числе льготным кредитованием. В результате инвестиционная привлекательность сектора увеличится", - говорится в сообщении.
Согласно приводящимся экспертным оценкам, существующий запас дикоросов (дикорастущие ягоды, грибы и другое сырьё) в стране достигает 8,5 миллиона тонн в год, однако сейчас он используется не более чем на 6%. В абсолютном выражении Россия заготавливает 35 тысяч тонн ягод в год. На территории Республики Карелия среднегодовой объём заготовки ягод составляет около 15,4 тысячи тонн.
По мнению Парфёнчикова, для достижения кратного увеличения сбора и переработки дикоросов необходимо совершенствование нормативно-правовой базы, уточнение классификации продукции, порядка использования и аренды лесов. Пока в стране нет органа государственной власти, который курировал бы это направление работы.
Гордеев поручил подготовить доклад с предложением комплекса мер по поддержке развития заготовки и переработки дикоросов. В частности, речь идёт о внесении изменения в Положение о Министерстве сельского хозяйства России, чтобы возложить на этот орган госуправления регулирование данной сферы хозяйственной деятельности.