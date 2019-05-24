Ростехнадзор не нашел нарушений в работе аппарата воронежского диспансера

ВОРОНЕЖ, 24 мая - РИА Новости. Специалисты Ростехнадзора проверяли в ноябре гамма-терапевтический аппарат воронежского онкодиспансера, который в среду на сеансе лучевой терапии насмерть раздавил пациентку, нарушений в его эксплуатации нет, сообщает департамент здравоохранения Воронежской области.

Трагический инцидент произошел 22 мая в кабинете лучевой терапии Воронежского областного клинического онкологического диспансера (ВОКОД). Во время плановой дистанционной лучевой терапии гамма-терапевтический аппарат "Teragam" раздавил 51-летнюю пациентку. Женщина скончалась на месте. По данным прокуратуры, она получила травму груди и живота.

По поручению министра здравоохранения Вероники Скворцовой в Воронеж на передвижной лаборатории выехали технические эксперты Росздравнадзора. Специалисты проведут экспертизу аппарата лучевой терапии в онкодиспансере.

"По информации БУЗ ВО "ВОКОД", техническое обслуживание аппарата проводилось регулярно. В ноябре 2018 года проверка БУЗ ВО "ВОКОД" Верхне-Донским управлением Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору нарушений в эксплуатации оборудования не выявила", - говорится в сообщении.

СК по факту случившегося возбудил дело по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

По словам главы департамента здравоохранения области Александра Щукина, и депздрав, и онкодиспансер оказывают следователям всестороннюю помощь в проведении расследования.