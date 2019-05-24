Названы города России, где туристы снимают квартиры для отдыха

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Ялта, Евпатория, Алушта, Феодосия, Алупка и Севастополь в Крыму, Сочи, Анапа и Геленджик, а также Санкт-Петербург входят в десятку городов, в которых туристы часто арендуют квартиры посуточно, сообщает Tvil.ru.

Эксперты сервиса проанализировали брони клиентов и выяснили, в каких городах России туристы чаще всего останавливаются в квартирах во время путешествий в этом году.

Туристы бронируют квартиры для поездок по стране на период от пяти суток в Санкт-Петербурге до 12 суток в Евпатории и тратят на проживание от 2,2 тысячи рублей в сутки в Евпатории до трех тысяч - в Санкт-Петербурге.