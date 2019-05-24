Песков дал оценку премьерству Мэй

"К сожалению, сейчас навскидку не могу вспомнить какие-то вехи, связанные с вкладом в развитие двусторонних отношений между Россией и Великобританией. Скорее, наоборот, премьерство госпожи Мэй приходится на весьма и весьма непростой период в наших двусторонних отношениях", - заявил Песков журналистам на просьбу озвучить оценку роли Мэй российско-британских отношениях.