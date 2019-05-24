Путин поздравит патриарха Кирилла с тезоименитством

Патриарх Кирилл в пятницу, в день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия - создателей славянской письменности, отмечает свое тезоименитство - день памяти своего святого покровителя, равноапостольного Кирилла.

"В течение дня он (Путин) имеет в виду пообщаться с патриархом Кириллом, поздравить его в первую очередь с днем тезоименитства, ну и в целом продолжить общение, вы знаете, которое носит регулярный, очень доверительный характер", - сказал Песков журналистам.