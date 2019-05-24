МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Кремль с большим вниманием наблюдает за процессами, связанными с Brexit в Великобритании, Москва заинтересована в предсказуемом и стабильном ЕС, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что пока не готов озвучить реакцию Кремля на отставку британского премьера Терезы Мэй.

"Мы, безусловно, с большим вниманием наблюдаем за в целом процессами, связанными с Brexit, которые неминуемо сказываются и на самой Британии, и на обстановке в Евросоюзе", - заявил Песков в пятницу.

"Мы очень внимательно это отслеживаем - в первую очередь, это обусловлено тем, что Евросоюз является нашим главным торгово-экономическим партнером. Поэтому, конечно, мы заинтересованы в предсказуемом, стабильном и развивающемся партнере", - пояснил представитель Кремля.