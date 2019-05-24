Блокадница из Ленинграда рассказала о жизни в Ливане

БЕЙРУТ, 24 мая - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Подъезжая к дому Ирины Владимировны Уваровой в городке Аляй, спрятанном в горах недалеко от Бейрута, невольно можно испытать легкое волнение: трудно осознать, что здесь уже много лет живет уважаемый человек, переживший в детстве весь ужас блокады Ленинграда.

Ирина Владимировна переехала в Ливан почти 20 лет назад, вслед за своей дочерью Мариной и внуками. За это время появилось множество дневников с ее рассказами. Каждая деталь в комнате Уваровой имеет свою историю. На стене картины, написанные друзьями, портрет отца - военного врача. В стороне стоит стеллаж с сотнями книг, а над письменным столом - полочка со статуэтками ангелов.

С особой любовью хозяйка дома показывает бронзовую фигурку - это уменьшенная копия скульптуры из родного Петербурга, мужчина с крыльями, сидящий на скамейке под зонтом. Этот "ленинградский ангел" упоминается в стихах, посвященных самой Ирине Владимировне, написанных ее землячкой Верой Жерди.

"Воспоминания о будущем"

"Уже 20 лет веду ливанские дневники. Первое время писала каждый день, все записывала, а теперь уже раз в неделю… Конечно, больше всего в Ливане впечатлил Баальбек. Дело в том, что я, когда была молодая, смотрела немецкий фильм - "Воспоминание о будущем", так назывался он. Это немецкий фильм. И показали Баальбек. Рассказали о нем, показали колонны, храмы и эти монолиты в основании храма и сказали, что трудно представить технику, которая могла бы сделать их… Я запомнила это, думая какое это чудо света. И вдруг я попадаю и вижу Баальбек своими глазами. Причем об этом Баальбеке есть дивные стихи Бунина", - делится Ирина Владимировна о своем первом случайном знакомстве с Ливаном в те годы, когда она еще не подозревала, что ее будущий зять будет из этой страны и ей самой предстоит прожить тут долгие годы.

В дневниках Ирины Владимировны истории не только из семейной жизни и красочные описания ливанских городов и исторических мест. Автор передает один из них, и совершено случайно открывается страница, где упоминается убийство бывшего премьера-министра Ливана Рафика Харири. Колонну, в которой ехал политик, взорвали в центре Бейрута. Сильно впечатлил Уварову и южный Ливан. На ее счастье, во время непродолжительной ливано-израильской войны 2006 года она находилась в России, но после зять Адель отвез ее с семьей посмотреть на последствия того летнего конфликта.

"Слава Богу, война скоро кончилась и Адель нас повез на юг Ливана. Это такое впечатление на меня произвело и до сих пор. Это был сумрачный день, это было гнетущее чувство, как будто наполнено каким-то дымом, жуткие развалины. Он показал город, который был как второй Сталинград разгромлен. Вдовы ходили в черном, в полуразрушенных домах люди ютились. Потом он повез нас еще раз. Как птица Феникс возродился юг Ливана, стал еще лучше. Я была потрясена, все писала в своих дневниках", - рассказала Ирина Владимировна.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин Сертификат участника конкурса "Сказка пяти континентов" выдан блокаднице Ленинграда Ирине Уваровой © РИА Новости / Михаил Алаеддин Сертификат участника конкурса "Сказка пяти континентов" выдан блокаднице Ленинграда Ирине Уваровой

Врач-терапевт

Дневники о жизни в Ливане стали увлечением последних лет. В Санкт-Петербурге Ирина Владимировна скорее известна как врач-терапевт и преподаватель медицинского колледжа имени Бехтерева.

"Там я была председателем клинической комиссии и очень любила свою работу, и до сих пор имею связь с этим училищем и даже написала к его столетию стихи", - поясняет Уварова и зачитывает одно из своих произведений.

Сказки детям

Писать стихи Ирина Владимировна начала задолго до приезда в Ливан. На книжной полке в ее комнате лежит тоненький сборник стихотворений с фотографией и именем на обложке. Первый стих написан в 1945 году, в 8-м классе. Своими стихами и рассказами о блокадном Ленинграде она как участница делится с соотечественниками, выступая в Русском Центре Науки и Культуры, где собираются каждый год на праздничный концерт в честь Дня Победы 9 мая. Среди соотечественников Уварова пользуется большим уважением за талант и доброту.

Познакомиться с произведениями Ирины Владимировны представители русскоговорящей диаспоры смогли не только в дни празднования победы над фашизмом. Она также написала сказки в стихах, по которым ливанские дети, изучающие русский язык у ее дочери Марины, сыграли в театральных постановках.

"Я написала восемь сказок. Каждая сказка ставилась на Татьянин день Маришиными студентами-ливанцами. Они безумно это любили, и когда первую сказку сыграли, они сказали: бабушка, напишите еще сказку. И я для них писала. Были замечательные энтузиасты, и у них замечательно получалось", - вспоминает поэтесса, показывая те самые сказки в напечатанном виде.

Ленинград

В этом году посол России в Ливане Александр Засыпкин вручил Ирине Владимировне памятную медаль, посвященную 75-летию снятия блокады Ленинграда.

"Дорогие друзья, я очень счастлива быть сегодня с вами. Этот день всегда наполнен волнениями и воспоминаниями. Я ничего не буду говорить. Я просто хочу вам пожелать счастья и мира в душе", - сказала Ирина Владимировна, стоя на сцене перед соотечественниками. Сейчас она признается, что для нее это было полной неожиданностью.

Начало войны Ирина Владимировна встретила в пионерском лагере, в день, когда родители приехали ее навестить. О жизни в блокаде, эвакуации в декабре 1941 года в тыл через Ладогу и о возвращении в любимый город на Неве ветеран написала множество работ, она делилась тяжелыми воспоминаниями со всеми, кому это было небезразлично.

Рассказывая о блокадном Ленинграде, Ирина Владимировна вспоминает детский страх от бомбардировок и артобстрелов, от умерших, которых везли по городу на санях без гробов.

"Если не живешь историей картин – они фальшивы". Блокада глазами художника © Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Ефим Верецкий "Своей коллекцией "Блокадный Ленинград" я хочу донести до подрастающего поколения то, что мы с вами не сами по себе, за нашей спиной стоит история, опыт предыдущих поколений", - рассказала о миссии выставки Наталья Шевченко. На фото: "Ксения Петербургская и разорванное кольцо блокадного Ленинграда". Холст, масло. 2018 г. 1 из 7 "Своей коллекцией "Блокадный Ленинград" я хочу донести до подрастающего поколения то, что мы с вами не сами по себе, за нашей спиной стоит история, опыт предыдущих поколений", - рассказала о миссии выставки Наталья Шевченко. На фото: "Ксения Петербургская и разорванное кольцо блокадного Ленинграда". Холст, масло. 2018 г. © Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Ефим Верецкий © Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Ефим Верецкий Натан родилась в Санкт-Петербурге, и ее картины посвящены землякам и родным. На фото: "Операция "Искра". Холст, масло. 2018 г. 2 из 7 Натан родилась в Санкт-Петербурге, и ее картины посвящены землякам и родным. На фото: "Операция "Искра". Холст, масло. 2018 г. © Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Ефим Верецкий © Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Ефим Верецкий "Мой дедушка доставлял хлеб по дороге жизни, так называли озеро Ладога, бабушка стирала и штопала рваную солдатскую одежду, которую затем отправляли обратно на фронт. Оба они остались живы и рассказывали, что их "вытащила" вера в победу", - рассказала о семье художница. На фото: Наталья Шевченко демонстрирует артековцам картину "Бессмертный полк". 3 из 7 "Мой дедушка доставлял хлеб по дороге жизни, так называли озеро Ладога, бабушка стирала и штопала рваную солдатскую одежду, которую затем отправляли обратно на фронт. Оба они остались живы и рассказывали, что их "вытащила" вера в победу", - рассказала о семье художница. На фото: Наталья Шевченко демонстрирует артековцам картину "Бессмертный полк". © Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Ефим Верецкий © Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Дарья Лобжа "Здесь изображены мои тети. Девочки нарисованы с единым позвоночником – я хотела передать, насколько близки они тогда стали. Тети замерли в ожидании снятия блокады" , - так Наталья Николаевна описала один из экспонатов выставки. На фото: Наталья Шевченко рассказывает о картине "Блокадный Ленинград". 4 из 7 "Здесь изображены мои тети. Девочки нарисованы с единым позвоночником – я хотела передать, насколько близки они тогда стали. Тети замерли в ожидании снятия блокады" , - так Наталья Николаевна описала один из экспонатов выставки. На фото: Наталья Шевченко рассказывает о картине "Блокадный Ленинград". © Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Дарья Лобжа © Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Ефим Верецкий "Каждой своей картиной я пытаюсь напомнить о стойкости, о внутренней воле, с которой блокадники пережили эту жестокую войну", - поделилась Натан. На фото: "Истребитель Ла-5". Холст, масло. 2018 г. 5 из 7 "Каждой своей картиной я пытаюсь напомнить о стойкости, о внутренней воле, с которой блокадники пережили эту жестокую войну", - поделилась Натан. На фото: "Истребитель Ла-5". Холст, масло. 2018 г. © Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Ефим Верецкий © Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Ефим Верецкий "Когда я писала серию картин, посвященную 75-летию снятия блокады Ленинграда, я, конечно, плакала. Потому что художник вынужден погружаться очень глубоко. Если ты не живешь историей картин – они фальшивы", - убеждена Наталья Шевченко. На фото: работы коллекции "Блокадный Ленинград" на выставке в МДЦ "Артек". 6 из 7 "Когда я писала серию картин, посвященную 75-летию снятия блокады Ленинграда, я, конечно, плакала. Потому что художник вынужден погружаться очень глубоко. Если ты не живешь историей картин – они фальшивы", - убеждена Наталья Шевченко. На фото: работы коллекции "Блокадный Ленинград" на выставке в МДЦ "Артек". © Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Ефим Верецкий © Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Ефим Верецкий "Важно, чтобы наше поколение чтило и уважало подвиг ленинградцев. Нужно помнить о наших героях", - говорит Натан. На фото: посетительница выставки картин Натальи Шевченко. 7 из 7 "Важно, чтобы наше поколение чтило и уважало подвиг ленинградцев. Нужно помнить о наших героях", - говорит Натан. На фото: посетительница выставки картин Натальи Шевченко. © Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Ефим Верецкий 1 из 7 "Своей коллекцией "Блокадный Ленинград" я хочу донести до подрастающего поколения то, что мы с вами не сами по себе, за нашей спиной стоит история, опыт предыдущих поколений", - рассказала о миссии выставки Наталья Шевченко. На фото: "Ксения Петербургская и разорванное кольцо блокадного Ленинграда". Холст, масло. 2018 г. © Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Ефим Верецкий 2 из 7 Натан родилась в Санкт-Петербурге, и ее картины посвящены землякам и родным. На фото: "Операция "Искра". Холст, масло. 2018 г. © Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Ефим Верецкий 3 из 7 "Мой дедушка доставлял хлеб по дороге жизни, так называли озеро Ладога, бабушка стирала и штопала рваную солдатскую одежду, которую затем отправляли обратно на фронт. Оба они остались живы и рассказывали, что их "вытащила" вера в победу", - рассказала о семье художница. На фото: Наталья Шевченко демонстрирует артековцам картину "Бессмертный полк". © Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Ефим Верецкий 4 из 7 "Здесь изображены мои тети. Девочки нарисованы с единым позвоночником – я хотела передать, насколько близки они тогда стали. Тети замерли в ожидании снятия блокады" , - так Наталья Николаевна описала один из экспонатов выставки. На фото: Наталья Шевченко рассказывает о картине "Блокадный Ленинград". © Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Дарья Лобжа 5 из 7 "Каждой своей картиной я пытаюсь напомнить о стойкости, о внутренней воле, с которой блокадники пережили эту жестокую войну", - поделилась Натан. На фото: "Истребитель Ла-5". Холст, масло. 2018 г. © Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Ефим Верецкий 6 из 7 "Когда я писала серию картин, посвященную 75-летию снятия блокады Ленинграда, я, конечно, плакала. Потому что художник вынужден погружаться очень глубоко. Если ты не живешь историей картин – они фальшивы", - убеждена Наталья Шевченко. На фото: работы коллекции "Блокадный Ленинград" на выставке в МДЦ "Артек". © Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Ефим Верецкий 7 из 7 "Важно, чтобы наше поколение чтило и уважало подвиг ленинградцев. Нужно помнить о наших героях", - говорит Натан. На фото: посетительница выставки картин Натальи Шевченко. © Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Ефим Верецкий

В памяти Уваровой всплывают в том числе воспоминания о дне, когда ее тетя пришла в дом "с совершенно безумными глазами", зажав в кулаке полузамерзшего воробья и повторяя, что это ее жаркое. У отца Уваровой на тот момент была дистрофия, а сама девочка страдала анемией.

Помнит Ирина Владимировна и первый гороховый суп в глубоком тылу и как отец не давал ей много кушать, чтобы не было заворот кишок после продолжительного голода, но с особым трепетом она вспоминает возвращение в родной Ленинград осенью 1944 года и первый день победы - тот самый теплый весенний день.