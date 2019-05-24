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РИА Новости

Блокадница из Ленинграда рассказала о жизни в Ливане

24 мая, 13:08
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинБлокадница Ленинграда Ирина Уварова
Блокадница Ленинграда Ирина Уварова
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
БЕЙРУТ, 24 мая - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Подъезжая к дому Ирины Владимировны Уваровой в городке Аляй, спрятанном в горах недалеко от Бейрута, невольно можно испытать легкое волнение: трудно осознать, что здесь уже много лет живет уважаемый человек, переживший в детстве весь ужас блокады Ленинграда.
Ирина Владимировна переехала в Ливан почти 20 лет назад, вслед за своей дочерью Мариной и внуками. За это время появилось множество дневников с ее рассказами. Каждая деталь в комнате Уваровой имеет свою историю. На стене картины, написанные друзьями, портрет отца - военного врача. В стороне стоит стеллаж с сотнями книг, а над письменным столом - полочка со статуэтками ангелов.
С особой любовью хозяйка дома показывает бронзовую фигурку - это уменьшенная копия скульптуры из родного Петербурга, мужчина с крыльями, сидящий на скамейке под зонтом. Этот "ленинградский ангел" упоминается в стихах, посвященных самой Ирине Владимировне, написанных ее землячкой Верой Жерди.
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"Воспоминания о будущем"

"Уже 20 лет веду ливанские дневники. Первое время писала каждый день, все записывала, а теперь уже раз в неделю… Конечно, больше всего в Ливане впечатлил Баальбек. Дело в том, что я, когда была молодая, смотрела немецкий фильм - "Воспоминание о будущем", так назывался он. Это немецкий фильм. И показали Баальбек. Рассказали о нем, показали колонны, храмы и эти монолиты в основании храма и сказали, что трудно представить технику, которая могла бы сделать их… Я запомнила это, думая какое это чудо света. И вдруг я попадаю и вижу Баальбек своими глазами. Причем об этом Баальбеке есть дивные стихи Бунина", - делится Ирина Владимировна о своем первом случайном знакомстве с Ливаном в те годы, когда она еще не подозревала, что ее будущий зять будет из этой страны и ей самой предстоит прожить тут долгие годы.
В дневниках Ирины Владимировны истории не только из семейной жизни и красочные описания ливанских городов и исторических мест. Автор передает один из них, и совершено случайно открывается страница, где упоминается убийство бывшего премьера-министра Ливана Рафика Харири. Колонну, в которой ехал политик, взорвали в центре Бейрута. Сильно впечатлил Уварову и южный Ливан. На ее счастье, во время непродолжительной ливано-израильской войны 2006 года она находилась в России, но после зять Адель отвез ее с семьей посмотреть на последствия того летнего конфликта.
© РИА Новости / Михаил АлаеддинПубликация о блокаднице Ленинграда Ирине Уваровой
Публикация о блокаднице Ленинграда Ирине Уваровой
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Публикация о блокаднице Ленинграда Ирине Уваровой
"Слава Богу, война скоро кончилась и Адель нас повез на юг Ливана. Это такое впечатление на меня произвело и до сих пор. Это был сумрачный день, это было гнетущее чувство, как будто наполнено каким-то дымом, жуткие развалины. Он показал город, который был как второй Сталинград разгромлен. Вдовы ходили в черном, в полуразрушенных домах люди ютились. Потом он повез нас еще раз. Как птица Феникс возродился юг Ливана, стал еще лучше. Я была потрясена, все писала в своих дневниках", - рассказала Ирина Владимировна.
© РИА Новости / Михаил АлаеддинСертификат участника конкурса "Сказка пяти континентов" выдан блокаднице Ленинграда Ирине Уваровой
Сертификат участника конкурса Сказка пяти континентов выдан блокаднице Ленинграда Ирине Уваровой
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Сертификат участника конкурса "Сказка пяти континентов" выдан блокаднице Ленинграда Ирине Уваровой

Врач-терапевт

Дневники о жизни в Ливане стали увлечением последних лет. В Санкт-Петербурге Ирина Владимировна скорее известна как врач-терапевт и преподаватель медицинского колледжа имени Бехтерева.
"Там я была председателем клинической комиссии и очень любила свою работу, и до сих пор имею связь с этим училищем и даже написала к его столетию стихи", - поясняет Уварова и зачитывает одно из своих произведений.
© РИА Новости / Михаил АлаеддинБлокадница Ленинграда Ирина Уварова
Блокадница Ленинграда Ирина Уварова
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Блокадница Ленинграда Ирина Уварова

Сказки детям

Писать стихи Ирина Владимировна начала задолго до приезда в Ливан. На книжной полке в ее комнате лежит тоненький сборник стихотворений с фотографией и именем на обложке. Первый стих написан в 1945 году, в 8-м классе. Своими стихами и рассказами о блокадном Ленинграде она как участница делится с соотечественниками, выступая в Русском Центре Науки и Культуры, где собираются каждый год на праздничный концерт в честь Дня Победы 9 мая. Среди соотечественников Уварова пользуется большим уважением за талант и доброту.
Познакомиться с произведениями Ирины Владимировны представители русскоговорящей диаспоры смогли не только в дни празднования победы над фашизмом. Она также написала сказки в стихах, по которым ливанские дети, изучающие русский язык у ее дочери Марины, сыграли в театральных постановках.
"Я написала восемь сказок. Каждая сказка ставилась на Татьянин день Маришиными студентами-ливанцами. Они безумно это любили, и когда первую сказку сыграли, они сказали: бабушка, напишите еще сказку. И я для них писала. Были замечательные энтузиасты, и у них замечательно получалось", - вспоминает поэтесса, показывая те самые сказки в напечатанном виде.
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Ленинград

В этом году посол России в Ливане Александр Засыпкин вручил Ирине Владимировне памятную медаль, посвященную 75-летию снятия блокады Ленинграда.
"Дорогие друзья, я очень счастлива быть сегодня с вами. Этот день всегда наполнен волнениями и воспоминаниями. Я ничего не буду говорить. Я просто хочу вам пожелать счастья и мира в душе", - сказала Ирина Владимировна, стоя на сцене перед соотечественниками. Сейчас она признается, что для нее это было полной неожиданностью.
Начало войны Ирина Владимировна встретила в пионерском лагере, в день, когда родители приехали ее навестить. О жизни в блокаде, эвакуации в декабре 1941 года в тыл через Ладогу и о возвращении в любимый город на Неве ветеран написала множество работ, она делилась тяжелыми воспоминаниями со всеми, кому это было небезразлично.
Рассказывая о блокадном Ленинграде, Ирина Владимировна вспоминает детский страх от бомбардировок и артобстрелов, от умерших, которых везли по городу на санях без гробов.
"Если не живешь историей картин – они фальшивы". Блокада глазами художника
© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Ефим Верецкий

"Своей коллекцией "Блокадный Ленинград" я хочу донести до подрастающего поколения то, что мы с вами не сами по себе, за нашей спиной стоит история, опыт предыдущих поколений", - рассказала о миссии выставки Наталья Шевченко.

На фото: "Ксения Петербургская и разорванное кольцо блокадного Ленинграда". Холст, масло. 2018 г.

Наталья Шевченко, Ксения Петербуржская и разорванное кольцо блокадного Ленинграда
1 из 7

"Своей коллекцией "Блокадный Ленинград" я хочу донести до подрастающего поколения то, что мы с вами не сами по себе, за нашей спиной стоит история, опыт предыдущих поколений", - рассказала о миссии выставки Наталья Шевченко.

На фото: "Ксения Петербургская и разорванное кольцо блокадного Ленинграда". Холст, масло. 2018 г.

© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Ефим Верецкий
© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Ефим Верецкий

Натан родилась в Санкт-Петербурге, и ее картины посвящены землякам и родным.

На фото: "Операция "Искра". Холст, масло. 2018 г.

Наталья Шевченко, Операция Искра
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Натан родилась в Санкт-Петербурге, и ее картины посвящены землякам и родным.

На фото: "Операция "Искра". Холст, масло. 2018 г.

© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Ефим Верецкий
© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Ефим Верецкий

"Мой дедушка доставлял хлеб по дороге жизни, так называли озеро Ладога, бабушка стирала и штопала рваную солдатскую одежду, которую затем отправляли обратно на фронт. Оба они остались живы и рассказывали, что их "вытащила" вера в победу", - рассказала о семье художница.

На фото: Наталья Шевченко демонстрирует артековцам картину "Бессмертный полк".

Наталья Шевченко рядом с работой Бессмертный полк
3 из 7

"Мой дедушка доставлял хлеб по дороге жизни, так называли озеро Ладога, бабушка стирала и штопала рваную солдатскую одежду, которую затем отправляли обратно на фронт. Оба они остались живы и рассказывали, что их "вытащила" вера в победу", - рассказала о семье художница.

На фото: Наталья Шевченко демонстрирует артековцам картину "Бессмертный полк".

© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Ефим Верецкий
© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Дарья Лобжа

"Здесь изображены мои тети. Девочки нарисованы с единым позвоночником – я хотела передать, насколько близки они тогда стали. Тети замерли в ожидании снятия блокады" , - так Наталья Николаевна описала один из экспонатов выставки.

На фото: Наталья Шевченко рассказывает о картине "Блокадный Ленинград".

Наталья Шевченко рассказывает о картине Блокадный Ленинград
4 из 7

"Здесь изображены мои тети. Девочки нарисованы с единым позвоночником – я хотела передать, насколько близки они тогда стали. Тети замерли в ожидании снятия блокады" , - так Наталья Николаевна описала один из экспонатов выставки.

На фото: Наталья Шевченко рассказывает о картине "Блокадный Ленинград".

© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Дарья Лобжа
© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Ефим Верецкий

"Каждой своей картиной я пытаюсь напомнить о стойкости, о внутренней воле, с которой блокадники пережили эту жестокую войну", - поделилась Натан.

На фото: "Истребитель Ла-5". Холст, масло. 2018 г.

Наталья Шевченко, Истребитель Ла-5
5 из 7

"Каждой своей картиной я пытаюсь напомнить о стойкости, о внутренней воле, с которой блокадники пережили эту жестокую войну", - поделилась Натан.

На фото: "Истребитель Ла-5". Холст, масло. 2018 г.

© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Ефим Верецкий
© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Ефим Верецкий

"Когда я писала серию картин, посвященную 75-летию снятия блокады Ленинграда, я, конечно, плакала. Потому что художник вынужден погружаться очень глубоко. Если ты не живешь историей картин – они фальшивы", - убеждена Наталья Шевченко.

На фото: работы коллекции "Блокадный Ленинград" на выставке в МДЦ "Артек".

Картины Натальи Шевченко на выставке в МДЦ Артек
6 из 7

"Когда я писала серию картин, посвященную 75-летию снятия блокады Ленинграда, я, конечно, плакала. Потому что художник вынужден погружаться очень глубоко. Если ты не живешь историей картин – они фальшивы", - убеждена Наталья Шевченко.

На фото: работы коллекции "Блокадный Ленинград" на выставке в МДЦ "Артек".

© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Ефим Верецкий
© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Ефим Верецкий

"Важно, чтобы наше поколение чтило и уважало подвиг ленинградцев. Нужно помнить о наших героях", - говорит Натан.

На фото: посетительница выставки картин Натальи Шевченко.

Посетительница выставки картин Натальи Шевченко в Артеке
7 из 7

"Важно, чтобы наше поколение чтило и уважало подвиг ленинградцев. Нужно помнить о наших героях", - говорит Натан.

На фото: посетительница выставки картин Натальи Шевченко.

© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Ефим Верецкий
1 из 7

"Своей коллекцией "Блокадный Ленинград" я хочу донести до подрастающего поколения то, что мы с вами не сами по себе, за нашей спиной стоит история, опыт предыдущих поколений", - рассказала о миссии выставки Наталья Шевченко.

На фото: "Ксения Петербургская и разорванное кольцо блокадного Ленинграда". Холст, масло. 2018 г.

© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Ефим Верецкий
2 из 7

Натан родилась в Санкт-Петербурге, и ее картины посвящены землякам и родным.

На фото: "Операция "Искра". Холст, масло. 2018 г.

© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Ефим Верецкий
3 из 7

"Мой дедушка доставлял хлеб по дороге жизни, так называли озеро Ладога, бабушка стирала и штопала рваную солдатскую одежду, которую затем отправляли обратно на фронт. Оба они остались живы и рассказывали, что их "вытащила" вера в победу", - рассказала о семье художница.

На фото: Наталья Шевченко демонстрирует артековцам картину "Бессмертный полк".

© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Ефим Верецкий
4 из 7

"Здесь изображены мои тети. Девочки нарисованы с единым позвоночником – я хотела передать, насколько близки они тогда стали. Тети замерли в ожидании снятия блокады" , - так Наталья Николаевна описала один из экспонатов выставки.

На фото: Наталья Шевченко рассказывает о картине "Блокадный Ленинград".

© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Дарья Лобжа
5 из 7

"Каждой своей картиной я пытаюсь напомнить о стойкости, о внутренней воле, с которой блокадники пережили эту жестокую войну", - поделилась Натан.

На фото: "Истребитель Ла-5". Холст, масло. 2018 г.

© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Ефим Верецкий
6 из 7

"Когда я писала серию картин, посвященную 75-летию снятия блокады Ленинграда, я, конечно, плакала. Потому что художник вынужден погружаться очень глубоко. Если ты не живешь историей картин – они фальшивы", - убеждена Наталья Шевченко.

На фото: работы коллекции "Блокадный Ленинград" на выставке в МДЦ "Артек".

© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Ефим Верецкий
7 из 7

"Важно, чтобы наше поколение чтило и уважало подвиг ленинградцев. Нужно помнить о наших героях", - говорит Натан.

На фото: посетительница выставки картин Натальи Шевченко.

© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Ефим Верецкий
В памяти Уваровой всплывают в том числе воспоминания о дне, когда ее тетя пришла в дом "с совершенно безумными глазами", зажав в кулаке полузамерзшего воробья и повторяя, что это ее жаркое. У отца Уваровой на тот момент была дистрофия, а сама девочка страдала анемией.
Помнит Ирина Владимировна и первый гороховый суп в глубоком тылу и как отец не давал ей много кушать, чтобы не было заворот кишок после продолжительного голода, но с особым трепетом она вспоминает возвращение в родной Ленинград осенью 1944 года и первый день победы - тот самый теплый весенний день.
"Первое 9 мая я была в Ленинграде. Вот этот восторг, который всех охватил от мала до велика, не передать. Причем дома нельзя было оставаться. Мы с подругой были очень домашние девочки - это был 45-й год, мне было 15 лет. Мы взяли маленького ее брата и побежали на Неву к Петропавловской крепости, где должен был быть салют. Вы знайте, это не передать и не рассказать - это был буйный восторг. Ничего не помню кроме восторга и единения с людьми. Все кричали, плакали, смеялись, обнимались и целовали друг друга. Был величественный салют. Был всенародный порыв, и так было везде", - вспоминает Ирина Владимировна с дрожью в голосе, как будто переживая вновь тот самый день.
© РИА Новости / Михаил АлаеддинБлокадница Ленинграда Ирина Уварова
Блокадница Ленинграда Ирина Уварова
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Блокадница Ленинграда Ирина Уварова
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