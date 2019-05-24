На месте аварии на газопроводе в Пермском крае заменят 40 метров трубы

ПЕРМЬ, 24 мая - РИА Новости. Специалисты заменят 40 метров газовой трубы при восстановлении аварийного участка магистрального газопровода в Пермском крае, информирует министерство территориальной безопасности региона.

В пятницу в 2.28 (мск) в Лысьвенском городском округе Пермского края близ деревни Паинцы на 1600-м километре магистрального газопровода "СРТО-Урал" произошел разрыв трубы с пожаром. Никто не пострадал, поскольку ближайший населенный пункт находится в 7 километрах от места ЧП.

Как сообщила министерству территориальной безопасности и.о. директора управления по делам гражданской обороны и ЧС Лысьвенского городского округа Лариса Кузнецова, для ликвидации возгорания было привлечено 46 человек и 17 единиц техники.

По информации компании "ГазпромТрансгазЧайковский", аварийный участок газопровода отключен, горение газа остановлено. Природный газ доставляется потребителям в полном объеме в штатном режиме - на время аварийно-ремонтных работ газ направили по другим магистралям без отключения газоснабжения.

"Восстановление газопровода уже началось – специалистам предстоит заменить 40 метров трубы. Устранение последствий разгерметизации контролирует лично министр территориальной безопасности Пермского края Ришат Ибрагимов", - говорится в сообщении министерства.