Власти Кубани рассказали, сколько жителей региона смотрят аналоговое ТВ

КРАСНОДАР, 24 мая - РИА Новости. Аналоговое эфирное телевидение, которое прекратит вещание с 3 июня, сегодня смотрят только 11% жителей Краснодарского края, где всего насчитывается 1,8 миллиона домохозяйств, сообщает администрация региона.

"Всего на Кубани насчитывается более 1,8 миллиона домохозяйств, и только 11% жителей смотрят аналоговое телевидение. Это выверенная цифра, она получена в результате перекрестных подомовых обходов, в которых приняли участие не только сами муниципалитеты, но и представители "Почты России", а также соцработники", - сообщает пресс-служба администрации со ссылкой на слова руководителя регионального департамента информационной политики Владимира Пригоды,

По данным Пригоды, с начала года в крае продано 125 тысяч приставок и телевизоров для просмотра эфирного цифрового телевидения, а также более 30 тысяч комплектов спутникового вещания. В среднем еженедельно в регионе устанавливается от 500 до 800 комплектов оборудования.

Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход начался 3 декабря, на сегодня 28 регионов уже перешли на "цифру". Третья волна, в которой будет переходить на "цифру" и Краснодарский край, начнётся 3 июня. Изначально планировалось, что процесс перехода завершится третьим этапом, когда на "цифру" переведут оставшиеся 57 регионов. Но правительство РФ решило продлить этот срок и 21 регион перевести на "цифру" 14 октября, организовав четвертую волну отключения "аналога". С запуском сети цифрового вещания граждане РФ должны бесплатно получить набор из 20 телеканалов высокого качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагался только в платных пакетах.