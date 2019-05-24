В Марий Эл девятиклассник ударил депутата на последнем звонке

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 мая — РИА Новости. Во время последнего звонка в школе поселка Юрино в Марий Эл девятиклассник набросился на депутата Госсобрания республики Екатерину Вахитову, полиция проводит проверку.

Видео инцидента накануне распространилось в соцсетях. На кадрах видно, как старшеклассник бросился с кулаками на женщину, выступавшую на церемонии, школьника скрутили и вывели.

В МВД по Марий Эл РИА Новости сообщили, что после обращения пострадавшего депутата проводится проверка по этому инциденту. По ее итогам будет решаться вопрос о передаче дела в СК.

Руководство школы отказалось комментировать скандал. В районном отделе образования сообщили, что принимать меры к напавшему на депутата подростку не планируется, поскольку он нездоров.

"Драки не было, ребенок больной. У него есть справка, он ребенок-инвалид. <…> Директор школы с мамой поговорили, ребенок успокоился, все в порядке. <…> Раньше не было за этим мальчиком никаких проступков. <…> К окружающим он себя впервые вел агрессивно. Ребенка-инвалида как наказывать?" — сказала РИА Новости руководитель отдела образования администрации Юринского района Наталья Костерина.

Депутат Екатерина Вахитова, на которую набросился девятиклассник, по словам ее представителя Елены Голубевой, "чувствует себя хорошо, она не сильно пострадала".