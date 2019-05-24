© Комплексная природоохранная экспедиция "Острова России – ответственность во имя будущего"

© Комплексная природоохранная экспедиция "Острова России – ответственность во имя будущего"

© Комплексная природоохранная экспедиция "Острова России – ответственность во имя будущего" На Большом Тютерсе высадилась природоохранная экспедиция "Острова России"

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Комплексная природоохранная экспедиция "Острова России – ответственность во имя будущего" высадилась на острове Большой Тютерс, входящем в состав заповедника "Восток Финского залива". Об этом сообщила руководитель экспедиции Елена Никандрова.

"Эта экспедиция – часть большого федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", целью которого является создание условий для популяризации природоохранного движения и повышения ответственности человека за сохранение окружающей среды", – сказала она.

Никандрова также добавила, что на острове Большой Тютерс впервые в стране будет реализован современный подход к организации корпоративного экологического волонтерства.

Ключевой особенностью экспедиции станут инженерные и экологические мероприятия, направленные на изучение и сохранение особо охраняемых природных территорий, вошедших в состав заповедника "Восток Финского залива".

В состав экспедиции входят 48 специалистов – представители Министерства природных ресурсов и экологии России, волонтеры (инженеры-экологи) морской инженерной компании "Фертоинг", участники проекта "Гогланд" РГО, а также экологические активисты города Кронштадта.

Заповедник "Восток Финского залива" создан постановлением правительства России 21 декабря 2017 года с целью сохранения традиционных мест стоянок пролетных птиц на Беломоро-Балтийском миграционном пути, а также мест массового гнездования водоплавающих птиц и местообитания серого тюленя и кольчатой нерпы.