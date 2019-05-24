На Большом Тютерсе высадилась природоохранная экспедиция "Острова России"

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Комплексная природоохранная экспедиция "Острова России – ответственность во имя будущего" высадилась на острове Большой Тютерс, входящем в состав заповедника "Восток Финского залива". Об этом сообщила руководитель экспедиции Елена Никандрова.
"Эта экспедиция – часть большого федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", целью которого является создание условий для популяризации природоохранного движения и повышения ответственности человека за сохранение окружающей среды", – сказала она.
Никандрова также добавила, что на острове Большой Тютерс впервые в стране будет реализован современный подход к организации корпоративного экологического волонтерства.
Ключевой особенностью экспедиции станут инженерные и экологические мероприятия, направленные на изучение и сохранение особо охраняемых природных территорий, вошедших в состав заповедника "Восток Финского залива".
В состав экспедиции входят 48 специалистов – представители Министерства природных ресурсов и экологии России, волонтеры (инженеры-экологи) морской инженерной компании "Фертоинг", участники проекта "Гогланд" РГО, а также экологические активисты города Кронштадта.
Заповедник "Восток Финского залива" создан постановлением правительства России 21 декабря 2017 года с целью сохранения традиционных мест стоянок пролетных птиц на Беломоро-Балтийском миграционном пути, а также мест массового гнездования водоплавающих птиц и местообитания серого тюленя и кольчатой нерпы.
Заповедник охватывает группу островов в Финском заливе Балтийского моря и прилегающие к ним акватории, состоит из девяти изолированных участков, общая площадь заповедника – 14 тысяч гектаров, в том числе площадь островов – 920,27 гектара, морской акватории – 13,1 тысячи гектаров.