Клиенты банков могут потерять сбережения из-за СМС с кодами, пишут СМИ

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Система СМС-аутентификации банков может поставить под угрозу безопасность сбережений клиентов, пишет " Система СМС-аутентификации банков может поставить под угрозу безопасность сбережений клиентов, пишет " Коммерсант " со ссылкой на экспертов.

Отмечается, что в некоторых финансовых организациях стали чаще запрашивать по телефону код для подтверждения транзакций или подключения услуг. По данным издания, это практикуется, в частности, в Промсвязьбанке, Почта-банке и Тинькофф-банке.

Этот способ считается надежным, так как в сообщениях указывается назначение кода и всегда ставится пометка о том, что его нельзя разглашать. Но специалисты по информационной безопасности уверены, что подобная система может ввести людей в заблуждение.

"Случаи, когда банки просят называть коды из СМС, могут изменить шаблон поведения клиента и сформировать у него понимание, что это норма",— говорит управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.