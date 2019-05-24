В петербургском аэропорту "Пулково" пожилая женщина упала с трапа

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Пожилая женщина оступилась на трапе и упала в петербургском аэропорту "Пулково", сообщили РИА Новости в пресс-службе ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта).

"Ночью 24 мая женщина 1945 года рождения при спуске с трапа оступилась на нижних ступенях и упала. Службы аэропорта оперативно оказали пассажирке медицинскую помощь, затем пассажирка была госпитализирована", - рассказали в пресс-службе.