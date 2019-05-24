Силовики не пострадали в ходе нейтрализации боевиков в Дагестане

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Потерь среди сотрудников правоохранительных органов и пострадавших среди гражданских на месте боестолкновения в Дагестане нет, сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета.
Ранее сообщалось, что трое бандитов нейтрализованы в Дагестане, силовики нашли автоматическое оружие и боеприпасы.
"Потерь среди сотрудников правоохранительных органов и пострадавших среди гражданского населения нет", - говорится в сообщении.
Указывается, что в рамках действующего правового режима КТО оперативным штабом НАК проводились проверочные мероприятия в Кизилюртовском районе Республики Дагестан. При осмотре нежилого частного дома, расположенного в селении Султан-Янги-Юрт, сотрудники сил правопорядка были обстреляны группой вооружнных лиц, ответным огнем нейтрализованы трое бандитов.