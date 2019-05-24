"Желтые жилеты", "Фиолетовые" и Юлий Цезарь: кто войдет в новый состав ЕП

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Выборы в Европейский парламент проходят в странах Евросоюза с 23 по 26 мая, ряды брюссельских депутатов в этот раз могут пополнить представители "Фиолетовых", потомки Бенито Муссолини, а также французские "желтые жилеты". Опросы обещают еще больше депутатских кресел правым популистам, но скандал вокруг правой партии в Австрии может смешать карты. РИА Новости изучило списки кандидатов в европарламентарии и попыталось представить возможный состав обновленного законодательного органа ЕС.

"Фиолетовые" в Германии

Выборы в Европарламент состоятся в Германии 26 мая, в них участвуют 41 партия и политическое объединение. Им предстоит конкурировать между собой за более чем 64 миллиона голосов избирателей – к голосованию допущены 60,8 миллиона граждан Германии и 3,9 миллиона граждан государств ЕС, проживающих в республике. Впрочем, явка на европейских выборах в ФРГ обычно не слишком велика. На выборах 2014 года она составила 47,9%. Для сравнения, в выборах в бундестаг в 2017 году участвовали 76,2% избирателей.

В выборах участвуют все партии, представленные в бундестаге: консервативно-центристские Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз, лево-центристская Социал-демократическая партия Германии, либеральная Свободная демократическая партия, "Зеленые", "Левые" и правая "Альтернатива для Германии". В ходе предвыборной кампании эти партии традиционно приняли основное участие в организации уличной агитации, однако немецкие эксперты из сферы рекламы и PR подвергли на этот раз жесткой критике большинство плакатов и растяжек. По словам специалистов, они не содержали никаких конкретных посланий, были визуально непривлекательными, содержательно пустыми и рассчитанными на своих же сторонников. По данным социологического института YouGov, почти половина избирателей в ФРГ не знает, кто возглавляет списки ведущих партий на выборах 26 мая.

За места в ЕП будут бороться и более мелкие партии, вроде "Серых пантер", партии социального равенства или коммунистического "Четвертого интернационала". Созданная в Берлине Партия пиратов, которая не смогла вновь войти в столичную палату представителей на выборах в 2016 году, выступает за свободу интернета и отсутствие дискриминации в отношении меньшинств, в том числе распространение во всех странах ЕС законодательства, гарантирующего геям право вступать в законный брак. Партия "За прямую демократию!", которая выросла из студенческого клуба, обещает избирателям максимальную прозрачность принятия политических решений, которой собирается достичь при помощи специальных онлайн-форумов, в которых граждане могли бы определять позиции фракции при голосовании в парламенте.

За голоса избирателей борется и партия "Фиолетовые", которая обещает проводить "альтернативную духовную политику в новой эпохе", выступает в том числе за легализацию наркотиков, называя это "правом на самоопределение". Либералы из "Партии гуманистов" выступают за создание федерального европейского государства с единой конституцией, легализацию эвтаназии, суррогатного материнства, абортов до 22 недели беременности и всех видов наркотиков, а также за отказ от выхода Германии из атомной энергетики до 2022 года с целью перехода "к ядерным реакторам нового типа, которые не создают угрозы при эксплуатации". От участия в выборах отказалась партия "Синие", которую возглавляет бывшая сопредседатель "Альтернативы для Германии" Фрауке Петри. Однако либерал-консервативную аудиторию 26 мая попытается привлечь партия LKR, созданная еще одним бывшим лидером "Альтернативы" Берндом Люке.

Пучдемон в Испании

Выборы в Европарламент в Испании также состоятся 26 мая – одновременно с муниципальными выборами и выборами в парламенты двенадцати автономных сообществ.

Судя по опросам, больше всего мандатов из испанских партий в Европарламенте получат социалисты (Испанская социалистическая рабочая партия, ИСРП), список которых возглавляет и.о. главы МИД Жозеп Боррель. Ветеран испанской политики Боррель уже возглавлял список ИСРП на выборах в Европарламент в 2004 году. Тогда же он был избран председателем ЕП и оставался на этом посту до 2007 года.

Каталонец Боррель – активный защитник территориальной целостности Испании. В разгар каталонского кризиса осенью 2017 года он принимал участие в массовых акциях протеста после проведения незаконного референдума о независимости. На презентации книги "Слушай, Каталония, слушай, Испания" он назвал референдум "государственным переворотом без танков, который свергает законный порядок, чтобы навязать другой — без минимальных гарантий", а тогдашние власти Каталонии обвинил в попытке установить "неототалитарный режим".

Не исключено, что в Европарламенте Боррелю предстоит противостоять главному идеологу каталонского сепаратизма – бывшему председателю женералитета Карлесу Пучдемону. Он и два бывших члена его правительства - Тони Комин и Клара Понсати – баллотируются от новой коалиции Lliures per Europa (Свободные для Европы). Пучдемон и Комин скрываются от испанского правосудия в Бельгии, Понсати – в Великобритании. Центральная избирательная комиссия Испании – на основании жалоб правой Народной партии и центристской партии "Граждане" - приняла решение о том, что они не имеют права выдвигать свои кандидатуры, поскольку находятся за пределами страны. Однако в результате дело дошло до судов, которые вынесли решения в пользу каталонских политиков.

Согласно опросу Центра социологических исследований (CIS), лишь Пучдемон, первый номер от "Свободных для Европы", имеет шансы пройти в ЕП от этой коалиции. Если это произойдет, встанет вопрос, как он сможет получить акт о депутатском статусе, который евродепутаты от Испании должны получать в Мадриде. Несмотря на то, что судья Верховного суда Пабло Льярена отозвал европейские ордера на арест каталонских политиков, в случае, если они пересекут границу, будут немедленно задержаны.

Впервые в ЕП пройдут испанские крайне-правые – согласно опросу CIS, VOX получит на выборах от 7 до 9% голосов избирателей, что обеспечит этой партии от четырех до пяти мандатов. Номер один списка VOX Хорхе Бушаде пообещал, что одним из приоритетов его работы в ЕП станет борьба с "гендерной идеологией" и "квотами" для женщин на получение различных должностей.

Кроме того, в ЕП, судя по прогнозам CIS, пройдет правая Народная партия (11-12 мест), центристская партия "Граждане" (8-9 мандатов), левая коалиция "Вместе можем изменить Европу" (восемь мест). Коалиция "Сейчас Республики", куда входят баскские, галисийские и каталонские левые националисты, может рассчитывать на три мандата. Коалиция "За солидарную Европу" (входит в том числе правая "Баскская националистическая партия") может получить одно место.

Потомки Муссолини в Италии

В Италии в депутаты европарламента выдвигаются сразу два потомка Бенито Муссолини.

И если внучка дуче Алессандра пытается переизбраться на новый срок, для правнука, который носит имя, ни много ни мало, Гай Юлий Цезарь, нынешняя избирательная кампания стала первой в политической карьере. Его выдвигает небольшая правая партия "Братья, Италия".

Правнуку Муссолини 50 лет. Он родился в Аргентине и восемь лет прожил в Венесуэле. Успел послужить офицером итальянских ВМС, а затем работал представителем одной из компании промышленной корпорации Finmeccanica, лидера итальянской оборонной отрасли, на Ближнем Востоке.

Примечательно, что Алессандру выдвигает другая партия правого толка - "Вперед, Италия" экс-премьера Сильвио Берлускони. И если на прошлогодних выборах в национальный парламент обе партии были союзниками и выступали в коалиции, правила европейского голосования не дают возможности образовывать политические блоки, делая обоих потомков дуче соперниками.

Выборы в Европарламент на территории Италии пройдут 26 мая. Страна даст в европарламент 73 депутата, к которым после окончательного выхода Великобритании из ЕС добавятся еще три народных избранника.

"Желтые жилеты" во Франции

Главная борьба во Франции на выборах будет разворачиваться между президентской партией "Вперед, республика", во главе списка которой идет бывший министр по европейским делам при МИД Франции Натали Луазо, и партией "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Согласно данным опроса Harris Interactive и Epoka от 20 мая, с незначительным преимуществом впереди партия Ле Пен с 24%, у "Вперед, республика" - 22,5%. Третью позицию в рейтингах занимают Республиканцы.

Участники движения "желтых жилетов", которые более полугода проводят протестные акции во Франции, также участвуют в выборах в Европарламент. Однако объединиться им не удалось. В списках кандидатов несколько групп, в той или иной степени относящих себя к "желтым жилетам". Первое - под названием "Желтый альянс" (Alliance jaune) - возглавил певец Франсис Лаланн. Кузнец из департамента Воклюз на юге Франции Кристоф Шаленсон идет первым в списке объединения "Гражданская эволюция" (Evolution citoyenne), предприниматель Жиль Эльжен возглавляет Движение за гражданскую инициативу (Mouvement pour l'initiative citoyenne). Согласно опросу Harris Interactive и Epoka, поддержка списков "желтых жилетов" совсем не велика и составляет 1% и меньше.

Также существует совместный список патриотов и "желтых жилетов", во главе которого - бывший член партии "Национальное объединение" (в прошлом "Нацфронт") Флориан Филиппо, выступающий за выход Франции из Европейского союза. По данным соцопроса, это объединение готовы поддержать 2% избирателей во Франции.

Филиппо не единственный кандидат, призывающий к выходу страны из ЕС. Французский политик Франсуа Асселино, выдвигавший свою кандидатуру на президентский пост во Франции в 2012 и 2017 годах, идет на европейские выборы с движением "Все за Frexit". Поддержка "Все за Frexit" также крайне низка - в районе 1%.

Министры в Польше

Предстоящие выборы в Европарламент грозят серьезными изменениями в составе правительства Польши. В борьбу за брюссельские мандаты включились сразу четверо действующих польских министров и вице-премьер, которые в случае успеха должны будут сдать свои портфели.

Всего же на текущих выборах в борьбу за кресла европарламентариев включились 16 сотрудников польского правительства. Это почти в три раза больше, чем пять лет назад. В 2004 году в выборах в ЕП участвовал лишь один представитель польского кабмина, как и в 2009 году.

Среди нынешних кандидатов от Польши пятеро действующих членов кабмина - главы МВД Иоахим Бруджиньский, минтруда Эльжбета Рафальская, минобразования Анна Залевская, министр по гуманитарным вопросам Беата Кемпа и бывшая премьер-министр, а ныне вице-премьер Беата Шидло. Обращает на себя внимание желание польской молодежи на предстоящих выборах активно голосовать за националистов.

Данные опроса социологической лаборатории IBRIS говорят о том, что правящая партия "Право и справедливость" (PiS) может рассчитывать на 37,9% голосов избирателей, а ее главный конкурент – "Европейская коалиция", состоящая из оппозиционных партий и движений, – на 34,7%. Также преодоление пятипроцентного барьера опрос предрекает партии "Весна" бывшего мэра Слупска, ЛГБТ-активиста Роберта Бедроня (7,5%) и "Кукиз – 15" известного рок-музыканта Павла Кукиза (5,5%).

При этом молодежи и людей среднего возраста не касается общепольская тенденция, когда три четверти избирателей декларируют желание голосовать за правящую "Право и справедливость" или за их конкурентов – "Европейскую коалицию".

Так, 32% опрошенных в возрасте до 29 лет и 20% в возрасте 29-39 лет декларирует желание голосовать за объединение "Конфедерация", состоящее из партий националистического толка.

Скандал в Австрии

По итогам выборов Австрия получит 18 мандатов в ЕП, а после Brexit, когда парламент сократится до 705 депутатов, австрийцам "перепадет" еще одно кресло. В выборах примут участие семь партий, шесть из которых представлены в национальном парламенте.

Нежданно-негаданно Австрия может смешать карты на текущих выборах в Европарламент. Причиной тому - скандал вокруг уже бывшего вице-канцлера и лидера правой Австрийской партии свободы (АПС) Хайнца-Кристиана Штрахе, который разгорелся за неделю до европейских выборов. СМИ распространили видеозапись от 2017 года, на которой Штрахе обсуждает возможность покупки медиаактивов для влияния на выборы с некой "россиянкой", которая, по словам Штрахе, на самом деле является гражданкой Латвии. Публикация привела к правительственному кризису в Австрии: Штрахе ушел в отставку, канцлер Себастьян Курц отказался дальше работать в коалиции с АПС и объявил досрочные парламентские выборы.

По одной из версий, публикация скандального видео накануне европейских выборов была призвана нанести удар по правым популистам в Европе и не дать им заручиться серьезной поддержкой населения. Скандал вполне может сказаться на шансах кандидатов в Европарламент от АПС, а вместе с ними - и на шансах всех европейских правых популистов, включая "Национальное объединение" Марин Ле Пен во Франции и "Лигу" Маттео Сальвини в Италии. Сам Штрахе, несмотря на неловкую ситуацию, все же намерен баллотироваться в европейский парламент - его кандидатура стоит на 42-м месте в списке партии.

Политологи, эксперты, институты общественного мнения - никто не решается прогнозировать исход европейских выборов в Австрии в сложившейся ситуации, но все едины в том, что они станут проверкой перед досрочными парламентскими выборами в стране, которые предположительно пройдут в сентябре.