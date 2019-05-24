Москалькова попросила генпрокурора США экстрадировать Ярошенко в Россию

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила обращение генеральному прокурору США Уильяму Барру с просьбой "проявить добрую волю" и принять решение об экстрадиции в РФ летчика Константина Ярошенко, отбывающего наказание в Соединенных штатах, в связи с прогрессирующим ухудшением его здоровья, сообщает пресс-служба омбудсмена.

"Обращаюсь к вам с просьбой проявить добрую волю и принять положительное решение о передаче Константина Ярошенко на родину, учитывая значительный срок, проведенный им в заключении, и прогрессирующее ухудшение его здоровья - в апреле текущего года во время обследования желудка врачи удалили ему ряд доброкачественных опухолей", - говорится в обращении Москальковой.

Омбудсмен напомнила, что Минюст США сейчас рассматривает запрос министерства юстиции России об экстрадиции в РФ Ярошенко в рамках конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц 1983 года.

"Хочу заверить вас в том, что ваше гуманное решение будет по достоинству оценено не только осужденным российским гражданином, но и российским народом. Буду признательна за информирование о принятом вами решении", - отмечается в общении.