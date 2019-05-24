Москалькова попросила генпрокурора США экстрадировать Ярошенко в Россию

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила обращение генеральному прокурору США Уильяму Барру с просьбой "проявить добрую волю" и принять решение об экстрадиции в РФ летчика Константина Ярошенко, отбывающего наказание в Соединенных штатах, в связи с прогрессирующим ухудшением его здоровья, сообщает пресс-служба омбудсмена.
"Обращаюсь к вам с просьбой проявить добрую волю и принять положительное решение о передаче Константина Ярошенко на родину, учитывая значительный срок, проведенный им в заключении, и прогрессирующее ухудшение его здоровья - в апреле текущего года во время обследования желудка врачи удалили ему ряд доброкачественных опухолей", - говорится в обращении Москальковой.
Омбудсмен напомнила, что Минюст США сейчас рассматривает запрос министерства юстиции России об экстрадиции в РФ Ярошенко в рамках конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц 1983 года.
"Хочу заверить вас в том, что ваше гуманное решение будет по достоинству оценено не только осужденным российским гражданином, но и российским народом. Буду признательна за информирование о принятом вами решении", - отмечается в общении.
Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали в конце мая 2010 года. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США он отказался.
24 апреля, 19:48Суд отклонил обращение Ярошенко о сокращении тюремного срока