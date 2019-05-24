В Уфе оштрафовали кафе, после скандала и суицида чиновницы

Ранее о трагедии сообщал врио главы региона Радий Хабиров. В правительство республики обратился уфимский бизнесмен Альберт Мухамедьяров с жалобой на сотрудников Роспотребнадзора, которые провели в его кафе внеплановую проверку и якобы закрыли его, выписав штраф. После этого на совещание были приглашены руководство ведомства и инспектор, которая проводила проверку. На другой день ревизор покончила с собой. Источник в региональном правительстве сообщал, что женщина совершила суицид после жёсткого разговора с начальством.