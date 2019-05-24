В Уфе оштрафовали кафе, после скандала и суицида чиновницы

УФА, 24 мая - РИА Новости. Кировский районный суд Уфы наложил штраф в 30 тысяч рублей на фермерское кафе, которое оказалось в центре скандала из-за внеплановой проверки Роспотребнадзора и суицида чиновницы, сообщил РИА Новости представитель башкирской прокуратуры.
Ранее о трагедии сообщал врио главы региона Радий Хабиров. В правительство республики обратился уфимский бизнесмен Альберт Мухамедьяров с жалобой на сотрудников Роспотребнадзора, которые провели в его кафе внеплановую проверку и якобы закрыли его, выписав штраф. После этого на совещание были приглашены руководство ведомства и инспектор, которая проводила проверку. На другой день ревизор покончила с собой. Источник в региональном правительстве сообщал, что женщина совершила суицид после жёсткого разговора с начальством.
"Кировский районный суд Уфы 23 мая рассмотрел материалы Роспотребнадзора о привлечении к административной ответственности кафе, в котором инспектор нашла нарушения. Суд посчитал, что нарушения в кафе имели место быть, и наложил штраф в размере 30 тысяч рублей ", - сказал агентству представитель надзорного ведомства.
Собеседник РИА Новости пояснил, что кафе не закрыто, как пишут СМИ.
"В данном случае деятельность кафе была приостановлена в качестве обеспечительной меры до вынесения окончательного решения судом", - отметили агентству в надзорном ведомстве.