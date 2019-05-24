Проблему йододефицита в России можно решить за десять лет, заявил Салагай

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Поэтапное внедрение йодированной соли в России поможет решить проблему йододефицита в стране уже через 10 лет и увеличить продолжительность жизни пациентов с заболеваниями щитовидной железы на 7-10 лет, заявил заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.

Минздрав РФ совместно с экспертами в области эндокринологии разработал проект федерального закона, предусматривающий поэтапное внедрение йодирования соли.

"Нормализация потребления йода населением может наступить в течение трех лет с момента полного вступления в силу закона. Это позволит уже через 10-15 лет ликвидировать йододефицитный кретинизм и ассоциированную с ним инвалидизацию, уменьшить количество операций по поводу узловых форм заболеваний щитовидной железы на 30-40%", - сказал Салагай в интервью РИА Новости.