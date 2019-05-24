Олег Салагай: йододефицита в России не будет уже через 10 лет

Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай в интервью РИА Новости в преддверии Всемирного дня щитовидной железы рассказал, что россияне потребляют в три раза меньше йода, чем необходимо, поэтому Минздрав подготовил законопроект, предусматривающий поэтапное внедрение йодирования соли, в частности, предполагается, что при выпечке хлебобулочной продукции будет использоваться только йодированная соль. Реализация проекта поможет решить проблему йододефицита уже через 10 лет. Беседовала Людмила Белоножко.

— Олег Олегович, насколько актуальна проблема йододефицита для России? В каких регионах эта проблема стоит наиболее остро?

— По современным оценкам эндокринологов, вся территория нашей страны может считаться в известной степени йододефицитной. Широкомасштабные эпидемиологические исследования доказали, что потребление йода в России составляет в среднем не более 80 микрограммов в сутки, что в три-четыре раза меньше суточной нормы — 150-250 микрограммов. Конечно, есть регионы, в которых йодный дефицит выражен более резко, например, Республики Тыва, Алтай, Иркутская область, некоторые территории Северного Кавказа. Это связано с геологией. Но даже граждане, проживающие в прибрежных регионах, часто испытывают дефицит этого важнейшего микроэлемента.

— Чем грозит дефицит йода для здоровья человека?

— Причиной 65% случаев заболеваний щитовидной железы у взрослых и 95% у детей является недостаточное поступление йода с пищей. Дефицит йода ведет к целому ряду тяжелейших последствий: невынашиванию беременности, порокам развития, заболеваниям щитовидной железы, усугубляет течение сердечно-сосудистых заболеваний, болезни Альцгеймера. Дефицит йода имеет и социальные последствия. Так, например, он может усугублять девиантное поведение подростков и являться одной из причин низкой успеваемости в школе.

— Это имеет и негативный экономический эффект?

— Конечно. По оценкам специалистов Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, ежегодные затраты на лечение и реабилитацию пациентов с заболеваниями щитовидной железы, связанными с дефицитом йода, составляют более 270 миллиардов рублей. И это не считая социального ущерба.

— А сколько детей в России страдает от йододефицита?

— Почти миллион детей — 915 тысяч состоят на диспансерном учете по поводу заболеваний щитовидной железы. В их структуре 90% связаны с хроническим дефицитом йода в питании и требуют проведения соответствующих диагностических и лечебных мероприятий, реабилитации, постоянного динамического наблюдения.

Как показывают данные российских эндокринологов, распространенность эндемического зоба у школьников составляет в среднем 20%. При этом нужно учитывать, что фактическая распространенность в несколько раз превышает регистрируемую.

— В СССР вся соль была йодированная, почему от этого решили отказаться?

— В 90-е годы в силу известных политических и экономических факторов многое, к сожалению, пострадало в профилактической работе. Не стала исключением программа по ликвидации йодного дефицита. Некоторые заводы по производству соли оказались за пределами страны, вынуждена была перейти фактически на самообеспечение система так называемых противозобных диспансеров, осуществляющих мониторинг эффективности йодной профилактики. Лишь в 1999 году усилиями ведущих отечественных эндокринологов было принято постановление правительства РФ, в котором была поставлена задача по ликвидации йодного дефицита и содержался целый ряд мер. И это постановление дало свой серьезный эффект: в регионах были приняты соответствующие программы, обеспечено йодирование некоторых продуктов питания.

Но сегодня исследования показывают, что предпринятые меры хотя и являлись исключительно важными и своевременными, но сегодня уже не могут считаться достаточными.

— Как предлагает Минздрав решить проблему йододефицита сейчас?

— Самый эффективный и с медицинской, и с экономической точек зрения способ — это максимально возможный переход на использование йодированной пищевой соли в быту и в пищевой промышленности. Успешный опыт устранения йододефицитных заболеваний именно таким путем был реализован в СССР. Подобная модель применяется сегодня во многих странах мира, в том числе соседних с нами – Белоруссии, Казахстане, Армении, Кыргызстане. В нашей стране йодированную соль в питании пока употребляет менее 30% населения.

— Как увеличить эту долю?

— Комплексными действиями: и через информирование, разъяснение, и через нормативное регулирование. По поручению министра здравоохранения РФ, профессора Вероники Скворцовой нами вместе с экспертами в области эндокринологии был разработан проект федерального закона, предусматривающий поэтапное внедрение йодирования соли. Так, например, в качестве первого шага предусматривается использование йодированной соли при приготовлении хлебобулочных изделий. По заключению специалистов в области хлебопечения, это не только не ухудшает, но и улучшает многие свойства хлеба, не говоря уже о пользе в плане восполнения йода в рационе. Затем последовательно йодированная соль должна внедряться в промышленности и в быту.

Важно отметить, что законопроект вводит сбалансированный механизм регулирования: там, где технологический процесс не позволяет приготовить продукт с йодированной солью, может быть использована нейодированная. Так что поводов беспокоиться в этом плане нет.

— Когда новый законопроект должен вступить в силу? Сколько времени будет проходить замена соли на йодированную?

— Закон вступает в силу поэтапно в течение трех лет. То есть если он будет принят в 2019 году, то полностью вступит в силу до 2022 года.

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— Может ли как-то навредить человеку употребление йодированной соли?

— На этот счет существует много мифов. По поручению министерства Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии проводил большой анализ этого вопроса, и специалисты пришли к выводу, что никакого вреда нет. Напомню, что йод содержится в соли в фармацевтических концентрациях, которые во много раз меньше даже капли настойки йода в стакане воды. Кстати, последний способ профилактики йодного дефицита, когда настойка йода добавляется в еду, действительно может быть вредным.

— Сколько времени может потребоваться на то, чтобы избавиться от йододефицита в России?