Россияне потребляют втрое меньше суточной нормы йода, заявили в Минздраве

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Россияне потребляют в среднем в 3 раза меньше суточной нормы йода, при этом недостаточное поступление йода с пищей является причиной 65% случаев заболеваний щитовидной железы у взрослых и 95% у детей, заявил заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.

"Широкомасштабные эпидемиологические исследования доказали, что потребление йода в России составляет в среднем не более 80 микрограммов в сутки, что в три-четыре раза меньше суточной нормы - 150-250 микрограммов", - сказал Салагай в интервью РИА Новости.

Он отметил, что в некоторых российских регионах проблема йододефицита стоит особенно остро, например, в республике Тыва, Алтай, Иркутская область и некоторых территориях Северного Кавказа.

При этом недостаточное поступление йода с пищей является причиной 65% случаев заболевания щитовидной железы у взрослых и 95% у детей, подчеркнул Салагай.