Россияне потребляют втрое меньше суточной нормы йода, заявили в Минздраве

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Россияне потребляют в среднем в 3 раза меньше суточной нормы йода, при этом недостаточное поступление йода с пищей является причиной 65% случаев заболеваний щитовидной железы у взрослых и 95% у детей, заявил заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.
"Широкомасштабные эпидемиологические исследования доказали, что потребление йода в России составляет в среднем не более 80 микрограммов в сутки, что в три-четыре раза меньше суточной нормы - 150-250 микрограммов", - сказал Салагай в интервью РИА Новости.
Он отметил, что в некоторых российских регионах проблема йододефицита стоит особенно остро, например, в республике Тыва, Алтай, Иркутская область и некоторых территориях Северного Кавказа.
При этом недостаточное поступление йода с пищей является причиной 65% случаев заболевания щитовидной железы у взрослых и 95% у детей, подчеркнул Салагай.
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"Дефицит йода ведет к целому ряду тяжелейших последствий: невынашиванию беременности, порокам развития, заболеваниям щитовидной железы, усугубляет течение сердечно-сосудистых заболеваний, болезни Альцгеймера", - уточнил Салагай.