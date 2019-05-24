В Пермском крае загорелся магистральный газопровод СРТО-Урал

"Двадцать четвертого мая в 3.45 мск в Чусовском районе на 1606-м километре магистрального газопровода СРТО-Урал (ДЗО ПАО "Газпром" – ООО "Газпром трансгаз Чайковский") произошел разрыв трубы диаметром 1400 мм с последующим возгоранием газа. По системе телемеханики отключен участок газопровода 1555-1647 километр", — говорится в сообщении.